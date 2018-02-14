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شاهد: سيتي يكتسح بازل برباعية نظيفة في دوري أبطال أوربا

13/2/2018

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من الصعود إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوربا لكرة القدم بعد أن تغلب على بازل السويسري بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل السيتي ثلاثة أهداف في أول 23 دقيقة قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 53.

وسجل ايلكاي غندوغان وبرناردو سيلفا وسيرخيو أغويرو في غضون تسع دقائق في مباراة الذهاب ليطيل انتظار بازل لأول ظهور له في دور الثمانية في أرفع مسابقة أوربية للأندية.

وعاد غندوغان وأضاف هدفا رابعا من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 53 ليحقق متصدر الدوري الانجليزي الممتاز فوزا عريضا اخر في موسمه الرائع.

وبذل بطل سويسرا أقصى جهده وقام بالعديد من المحاولات لكنه بدا سهل الاختراق مع كل هجمة لسيتي.

المصدر : رويترز
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