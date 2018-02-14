السد القطري يفوز على الوصل الإماراتي في الوقت القاتل

سجل البديل بغداد بونجاح هدفين قرب النهاية ليقود السد القطري للفوز خارج أرضه 2-1 على الوصل الإماراتي في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

افتتح الوصل التسجيل عبر هدافه البرازيلي فابيو دي ليما الذي توغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة رائعة في الدقيقة 26 وحافظ صاحب الضيافة على تقدمه حتى الدقيقة 79.

واخترق تشابي قائد برشلونة السابق دفاع الوصل بتمريرة ذكية وسط عدد كبير من اللاعبين تسلمها الجزائري بونجاح داخل المنطقة ليدرك التعادل قبل 11 دقيقة على النهاية.

وضغط السد على دفاع الوصل الذي ارتكب هفوة استغلها بونجاح ليسدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء منتزعا الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وكان من الممكن أن يحرز بونجاح ثلاثية فبعد نزوله بديلا في الدقيقة 58 سدد ركلة مزدوجة رائعة لكن تصدى لها حارس الوصل بصعوبة.

وقال بونجاح الذي اختير أفضل لاعب في المباراة "سيعطينا الفوز دفعة معنوية لاستكمال مشوار البطولة التي ستشهد العديد من المباريات المثيرة".

وتقاسم السد صدارة المجموعة الثالثة مع بيروزي الإيراني الذي فاز 3-صفر على ضيفه ناساف من أوزبكستان في وقت سابق الثلاثاء.

وقال جيزوالدو فيريرا مدرب السد "نستحق الفوز عن جدارة. ارتكبنا أخطاء في الشوط الأول لكن تحكمنا في اللقاء في الشوط الثاني وكنا الأفضل وأضعنا العديد من الفرص".

وأضاف المدرب البرتغالي "أنا سعيد بالروح القتالية للاعبين والاصرار على تعويض التأخر".