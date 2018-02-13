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شارابوفا تودع بطولة قطر المفتوحة من الدور الأول

لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا
لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا
12/2/2018

خرجت ماريا شارابوفا من الدور الأول لبطولة قطر المفتوحة للتنس بعدما فرطت في تقدمها المبكر لتخسر 4-6 و6-4 و6-3 أمام الرومانية مونيكا نيكوليسكو الصاعدة من التصفيات اليوم الإثنين.

وبدت شارابوفا، المشاركة ببطاقة دعوة والتي تلعب في الدوحة لأول مرة منذ 2013، في طريقها للانتصار بعدما فازت بالمجموعة الأولى لكنها عانت بعد ذلك أمام منافسة عنيدة لتودع البطولة بعد ساعتين و38 دقيقة.

وارتكبت شارابوفا، الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، 11 خطأ مزدوجا و52 خطأ سهلا لتزداد ثقة نيكوليسكو مع مرور الوقت.

وستتقابل نيكوليسكو الصاعدة من التصفيات، التي استغلت ضرباتها القصيرة الماكرة خلف الشبكة أمام الروسية شارابوفا، مع مجدالينا ريباريكوفا التي صعدت لقبل نهائي ويمبلدون أو العمانية فاطمة النبهاني المشاركة ببطاقة دعوة.

وفي وقت سابق تفوقت دومينيكا سيبولكوفا على الروسية انستاسيا بافليوتشنكوفا 7-6 و6-4 لتتقدم للدور الثاني وتواجه الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة السابعة.

وفازت الرومانية ميهايلا بوزارنسكو على ليسيا تسورنكو لتضرب موعدا مع ايلينا اوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة بينما تقدمت الأمريكية سيسي بيليس الصاعدة من التصفيات بعد انسحاب داريا كاساتكينا من مباراة الدور الأول بسبب إصابة.

كما بلغت الروسيتان ايكاترينا مكاروفا وآنا بلينكوفا أيضا الدور الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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