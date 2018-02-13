الأرجنتين تطلب من ميسي المشاركة في عدد أقل من المباريات مع برشلونة

قال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إنه تحدث إلى ليونيل ميسي قائد المنتخب الوطني بشأن خوض عدد أقل من المباريات مع برشلونة حتى يكون جاهزا لقيادة بلاده في كأس العالم

ولم يلتفت إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة إلى طلب تابيا تماما وأشرك ميسي في التشكيلة الأساسية 33 مرة في 39 مباراة هذا الموسم ولم يستبعده سوى من ثلاث مباريات في كأس ملك إسبانيا.

وترك بالبيردي نجمه الأول ميسي على مقاعد البدلاء في الدوري لأول مرة أمام إسبانيول في الرابع من فبراير شباط لكنه أشركه كبديل ليساعد ناديه على انتزاع التعادل 1-1.

وقال تابيا لشبكة (تي.واي.سي سبورتس) الأرجنتينية "أتمنى أن يأتي كل اللاعبين إلينا بمستواهم الحالي. سيرجيو أجويرو يظهر بشكل رائع الآن وليونيل ميسي يبلغ دائما قمة مستواه.

وأضاف، "هذا أمر مهم للجهاز الفني. لقد تحدثنا إلى ميسي بخصوص الاهتمام بنفسه وخوض عدد أقل من المباريات مع برشلونة".

وأكد تابيا أن الأرجنتين تخطط لخوض مباراة ودية أمام كتالونيا في يونيو/ حزيران الماضي ضمن الاستعداد للمشاركة في كأس العالم.

ولو أقيمت هذه المباراة فربما يلعب ميسي ضد بعض زملائه مثل سيرجيو بوسكيتس وسيرجيو روبرتو وجيرار بيكه.

لكن مثل هذه المباراة ربما تثير جدلا في إسبانيا في ظل التوتر السياسي بخصوص رغبة هذا الإقليم في الانفصال.

وقال تابيا "خورخي (سامباولي مدرب الأرجنتين) أبلغني أنها ستكون جيدة من وجهة النظر الكروية وهي مهمة لنا من وجهة النظر المادية أيضا لكننا لم نحسم الصفقة بعد".