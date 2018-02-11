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شاهد: ميلان يمطر شباك سبال برباعية في "الكالتشيو"

10/2/2018

أمطر فريق ايه سي ميلان (السبت) مرمى مضيفه سبال برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

لم يرهب ميلان من عامل الأرض والجمهور للمنافس، وبادر بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق باتريك كوتروني، ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

واستمر الضغط من جانب لاعبي ميلان إلى أن جاءت الدقيقة 65 ليضيف كوتروني الهدف الثاني له ولفريقه.

ومع حلول الدقيقة 73 أحرز الأرجنتيني لوكاس بيليا الهدف الثالث لميلان، قبل أن يختتم فابيو بوريني مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الرابع في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد اي سي ميلان إلى 38 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد سبال عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 62 نقطة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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