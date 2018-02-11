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شاهد: مانشستر يونايتد يخسر بهدف مفاجئ لنيوكاسل في الدوري الإنجليزي

11/2/2018

قاد مات ريتشي فريق نيوكاسل يونايتد لفوز مهم 1-صفر على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاع أنطوني مارسيال وأليكسيس سانشيز عددا كبيرا من الفرص لمانشستر يونايتد، بينما لم يحالف الحظ دوايت جايل لاعب نيوكاسل في الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول نتيجة خطأ من كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد.

واحتسب الحكم ركلة حرة لنيوكاسل بعد إنذار كريس سمولينغ مدافع يونايتد بسبب التحام عنيف في منطقة وسط الملعب، ليمرر جايل الكرة لريتشي ليطلق الأخير تسديدة منخفضة مرت من ديفيد دي خيا نحو الشباك في الدقيقة 65.

بهذا الفوز حصل نيوكاسل على أول ثلاث نقاط له على أرضه منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ودفع انتصار نيوكاسل الأول على مانشستر يونايتد خلال خمس سنوات الفريق للتقدم من المركز 18 إلى 13 بينما تراجع فريق المدرب جوزيه مورينيو صاحب المركز الثاني بفارق 16 نقطة خلف غريمه المحلي مانشستر سيتي الذي بات يبتعد بفارق كبير في الصدارة.

ولم يفز مورينيو بأية مباراة على ملعب سان جيمس بارك خلال سبع مباريات سابقة وتعادل ثلاث مرات وخسر في أربع مباريات.

المصدر : رويترز
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