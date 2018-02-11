شاهد: مانشستر سيتي يمطر مرمى ليستر بخماسية

أمطر فريق مانشستر سيتي (السبت) مرمى ضيفه ليستر سيتي بخمسة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

بادر السيتي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق رحيم سترلينج، إلا أن ليستر أدرك التعادل في الدقيقة 24 عن طريق جيمي فاردي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأضاف مانشستر سيتي أربعة أهداف أخرى في شوط المباراة الثاني جاءت جميعها بتوقيع الأرجنتيني سيرغيو أغويرو في الدقائق 48 و53 و77 و90.

بذلك، واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته والتغريد على قمة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 35 نقطة في المركز الثامن.