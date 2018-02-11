شاهد: صلاح يسجل هدفا ويصنع آخر في فوز ليفربول على ساوثهامبتون

حقق فريق ليفربول (الأحد) فوزًا على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين من دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

دخل ليفربول اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة من دون رهبة المنافس، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينيو.

وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 42 ليخرج ليفربول متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادلا الهجمات لكن النتيجة لم تتغير، ليخرج ليفربول فائزًا بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 72 نقطة.

وبهدف اليوم، رفع صلاح رصيده من الأهداف في الموسم الحالي للدوري إلى 22 هدفًا بفارق هدف واحد خلف هاري كين المتصدر.