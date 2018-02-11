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شاهد: بايرن ميونيخ ينجو من فخ شالكه ويبتعد بقمة "البوندسليغا"

10/2/2018

نجا فريق بايرن ميونيخ (السبت) من فخ ضيفه شالكه، وفاز عليه بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وواصل البايرن الابتعاد بقمة جدول الترتيب واقترابه من حسم اللقب في ظل وجود فارق 8 نقاط مع أقرب منافسيه لايبزيغ.

أحرز هدفي بارين ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر في الدقيقتين 6 و36، فيما جاء هدف شالكه الوحيد عن طريق الأرجنتيني فرانكو دي سانتو في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 56 نقطة، فيما تجمد رصيد شالكه عند 34 نقطة في المركز السادس.

ويحمل بايرن ميونيخ لقب آخر 5 نسخ من البطولة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 27 لقبًا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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