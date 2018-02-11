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شاهد: الرجاء البيضاوي بطل ديربي الدار البيضاء بالدوري المغربي

10/2/2018

تغلب فريق الرجاء (السبت) على مضيفه الوداد، بهدفين لهدف، في ديربي مدينة "الدار البيضاء" في الدوري المغربي لكرة القدم.

وقلب الرجاء تأخره بهدف لفوز بهدفين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.

تقدم الوداد بهدف عمر بوطيب لاعب الرجاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20 من زمن اللقاء.

وعاد الرجاء بهدفين عن طريق مسحن ياجور وبدر بانون في الدقيقتين 34 و88 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى الرجاء للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما تجمد رصيد الوداد عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر، ويواصل معاناته الكبيرة هذا الموسم.

ويتصدر المسابقة فريق حسنية أغادير برصيد 29 نقطة.

ويحمل الوداد لقب الدوري المغربي، وهو أكثر الأندية تتويجًا بالمسابقة بإجمالي 19 لقبًا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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