شاهد: ضربة رأس كين تمنح توتنهام الفوز على أرسنال

صنع الهدف 101 لهاري كين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الفارق ليفوز توتنهام هوتسبير بهدف نظيف على أرسنال ويواصل نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة أمام حضور قياسي.

وواجه الفريقان صعوبات في صناعة فرص حقيقية في الشوط الأول، لكن الحياة دبت في الشوط الثاني عندما هز كين الشباك بضربة رأس محرزا هدفه السابع في سبع مباريات أمام أرسنال ليمنح توتنهام التقدم في الدقيقة 49.

وكاد أرسنال أن يخطف التعادل في اللحظات الأخيرة لكن البديل الكسندر لاكازيت وضع الكرة خارج المرمى، وكان يمكن لتوتنهام الفوز بفارق أكبر إذ أهدر العديد من الفرص لمضاعفة تقدمه.

وحافظ صاحب الأرض على انتصاره الذي منحه فرصة التقدم على ليفربول وتشيلسي إلى المركز الثالث متفوقا بسبع نقاط على أرسنال صاحب المركز السادس الذي فاز مرة واحدة في أخر ثماني مباريات ضد توتنهام في الدوري.

ويخوض ليفربول وتشيلسي مباراتيهما اليوم الأحد وغدا الاثنين على الترتيب.