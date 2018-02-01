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شاهد: هزيمة مفاجئة لتشيلسي 3-صفر على ملعبه أمام بورنموث

31/1/2018

حقق بورنموث فوزا مفاجئا على تشيلسي 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء بعد ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، وهي أول هزيمة لحامل اللقب على ملعبه في أربعة أشهر.

وسجل الفريق الزائر من هجمة مرتدة في الدقيقة 51 بعد أن فقد لاعب الوسط تيموي باكايوكو الكرة وتبادلها كالوم ويلسون مع جوردان آيب قبل أن يضعها في الشباك.

واشترك ويلسون أيضا في الهدف الثاني عندما مرر الكرة إلى جونيور ستانيسلاس الذي هز الشباك بعد أن سدد من بين قدمي الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 65.

وجعل ناثان آكي لاعب تشيلسي السابق النتيجة 3-صفر بعد حوالي ثلاث دقائق لاحقة عندما استغل تسديدة من ستانيسلاس.

وكشفت أول هزيمة لتشيلسي على ملعبه منذ 30 سبتمبر أيلول افتقار الفريق اللندني للقوة الهجومية في ظل إصابة الفارو موراتا وانتقال ميشي باتشواي إلى بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة وانضمام أوليفييه جيرو من أرسنال قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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