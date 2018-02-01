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شاهد: مانشستر سيتي يقسو على بروميتش بثلاثية

31/1/2018

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الانجليزي لكرة القدم، بعد فوزه 3- صفر على ضيفه ويست بروميتش ألبيون في المرحلة 25 للمسابقة.

وقدم البلجيكي كيفن دي بروين أداء مذهلا ليقود مانشستر سيتي للفوز ويبتعد بالصدارة بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه.

ومنح البرازيلي فرناندينيو التقدم لسيتي في الدقيقة 19 بعدما انطلق في الجهة اليسرى وتلقى تمريرة دي بروين ليسجل في شباك الحارس بن فوستر.

وسدد دي بروين أربع كرات تصدى لها فوستر في الشوط الأول بالإضافة إلى تسديدة في العارضة.

لكنه حصل على التعويض في الشوط الثاني، بعد أن انطلق من منتصف ملعب فريقه وحافظ على الكرة رغم محاولة جيمس مكلين عرقلته وتبادلها مع رحيم سترلينغ قبل أن يسدد في المرمى الخالي.

وصنع سترلينغ الهدف الثالث إلى سيرجيو أغويرو الذي سدد الكرة من فوق الحارس فوستر المتقدم في الدقيقة 89.

بهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 68 نقطة، معززا موقعه في صدارة البطولة، في حين تجمد رصيد بروميتش عند 20 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وسيحل مانشستر سيتي ضيفا على بيرنلي في الجولة المقبلة فيما يستضيف وست بروميتش ساوثامبتون.

المصدر : وكالات
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