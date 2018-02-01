شاهد: توتنهام يهزم مانشستر يونايتد بهدفين في الدوري الإنجليزي

أبقى توتنهام هوتسبير على فرصه في دخول المربع الذهبي بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على مانشستر يونايتد أمام عدد قياسي من المشجعين في استاد ويمبلي.

ومنح كريستيان إريكسن تقدما سريعا لتوتنهام بعد 11 ثانية ليحرز أسرع هدف في المسابقة هذا الموسم وثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة.

واتضحت معاناة يونايتد الدفاعية مجددا في الهدف الثاني لتوتنهام عندما سجل فيل جونز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 53 نقطة في المركز الثاني.

وأصبح توتنهام على بعد نقطتين من ليفربول وتشيلسي صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب بينما اتسع الفارق بين يونايتد وغريمه مانشستر سيتي المتصدر إلى 15 نقطة.