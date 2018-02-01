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أوزيل يوقع عقدا جديدا مع أرسنال

لاعب نادي أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل
لاعب نادي أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل
1/2/2018

قال نادي ارسنال الانجليزي لكرة القدم إن لاعب الوسط مسعود أوزيل وقع عقدا جديدا ليمدد بقاءه في شمال لندن.

وأكد أوزيل، 29 عاما، في حسابه على تويتر أنه توصل لاتفاق من أجل عقد جديد مدته ثلاثة أعوام ونصف العام. وكان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال أوزيل "إنه واحد من أهم قرارات مسيرتي في كرة القدم الأشياء الجيدة تستغرق وقتا. في النهاية تركت قلبي يقرر. مثلما قلت دائما، أشعر بأنني في موطني هنا ولدي حافز كبير لتحقيق أشياء ضخمة في السنوات القادمة".

وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن العقد الجديد قيمته 350 ألف جنيه إسترليني، نحو 500 ألف دولار، في الأسبوع ليصبح أوزيل الفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014، اللاعب الأعلى أجرا في النادي.

وانضم أوزيل إلى أرسنال من ريال مدريد في 2013 مقابل 42.5 مليون جنيه استرليني وهي صفقة قياسية للنادي في ذلك الوقت.

وشارك صانع الألعاب في 182 مباراة مع أرسنال بجميع المسابقات وسجل 36 هدفا وصنع 61.

ويأتي الاعلان بعد يوم واحد من تدعيم أرسنال لخط هجومه بالتعاقد مع بيير-ايمريك أوباميانغ من بوروسيا دورتموند في صفقة قياسية للنادي.

المصدر : رويترز
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