شاهد: لفتة رائعة من صلاح تجاه زميله في ليفربول

قام النجم المصري محمد صلاح بلفتة رائعة تجاه زميله في فريق ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر.
وقام صلاح بإهداء جائزة أفضل لاعب في المباراة التي حصل عليها لزميله الإنجليزي جيمس ميلنر، بمناسبة وصول الأخير إلى 500 مباراة لعبها في مختلف المسابقات مع عدد من الأندية. وبدا ميلنر متأثرا بعد إهداء صلاح الجائزة له.
مسيرة مذهلة
- جيمس ميلنر لاعب ليفربول احتفل بكونه اللاعب رقم 13 الذي يشارك في 500 مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
- صلاح منح جائزة أفضل لاعب التي حصل عليها في المباراة أمام بورنموث إلى زميله البالغ عمره 32 عاما تكريما له على هذا الإنجاز.
- صلاح أبلغ زميله ميلنر أثناء حديثهما بعد مع شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "إنها مسيرة مذهلة. يجب أن أوجه إليه التهنئة على هذه المسيرة المذهلة. إنه يستحق هذه اليوم. لن آخذها".
- مع احتفاظه بكرة المباراة بعد تسجيله الثلاثية الثانية له مع ليفربول أضاف اللاعب المصري "لم تكن طريقة سيئة على الإطلاق (العودة للتسجيل). استمتعت بالهدف الأخير بشكل خاص. كنت أشعر بالهدوء".
- بعودته إلى مستواه الرائع بعد بداية متعثرة هذا الموسم أضاف صلاح: "آمالي كبيرة للغاية. أعلم أن الجميع يضع آمالا كبيرة علي، لكن الأهم بالنسبة لنا الفوز في كل مباراة وصدارة البطولة".
- بالنسبة لميلنر كان يوما استثنائيا بعد 16 عاما من الخبرة في الدوري الممتاز. وقال "إنها طريقة مثالية للاحتفال (بالمباراة رقم 500)". وتابع "لم يكن أفضل أداء لنا هذا الموسم لكننا تمتعنا بفعالية أمام المرمى وقمنا بالعمل وهذا الرجل (صلاح) مذهل، يمكنه الفوز بمباراة بمفرده".
هاتريك صلاح
- كان صلاح قد أحرز 3 أهداف (هاتريك) لصالح فريقه في شباك فريق بورنموث خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 4- صفر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
- صلاح مهد الطريق أمام ليفربول بافتتاح التسجيل في الدقيقة 25 عندما تابع تسديدة روبرتو فيرمينو المرتدة من أسمير بيغوفيتش في المرمى رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن اللاعب المصري كان في موقف تسلل عند تسديد زميله البرازيلي الكرة.
- لم تكن هناك أي شكوك بشأن هدفه الثاني بعد الاستراحة بقليل عندما استلم تمريرة فيرمينو وانطلق نحو المرمى وسدد في الزاوية البعيدة في الشباك بعد لمسة بسيطة من ناثان أكي.
- بعدما حول ستيف كوك تمريرة أندي روبرتسون العرضية في شباكه بالخطأ قدم صلاح لحظة ساحرة إذ تفوق على كوك ليصل إلى تمريرة ادم لالانا وراوغ بيجوفيتش مرتين قبل أن يضع الكرة بسهولة في المرمى.
- صلاح رفع رصيده إلى عشرة أهداف ليتقاسم صدارة هدافي البطولة، التي سيطر عليها في الموسم الماضي، مع بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.
- فريق المدرب يورغن كلوب حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 17 مباراة في الدوري معادلا رقمه القياسي قبل عشرة أعوام.