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شاهد: تشلسي ينهي سجل سيتي الخالي من الهزيمة

8/12/2018

ألحق تشلسي بنظيره مانشستر سيتي أول هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما فاز عليه 2- صفر، السبت.

التفاصيل
  • تعرض تشلسي لضغط قوي من سيتي الأفضل كثيرا في البداية إلى أن أرسل لويز تمريرة متقنة من مسافة 50 مترا إلى بيدرو في الدقيقة 44. ومرر بيدرو الكرة إلى ويليان قبل أن تصل إلى إيدن هازارد الذي لعب تمريرة عرضية سددها كانتي في سقف المرمى.
  • هذا هو أول هدف للاعب الفرنسي منذ المباراة الأولى في الموسم وجاء من أول تسديدة لتشيلسي على المرمى.
  • ضاعف لويز الفارق بضربة رأس في الدقيقة 78 بعد ركلة ركنية من هازارد إذ سقطت الكرة داخل الشباك وسط مشاهدة من الحارس إيدرسون ليتلقى سيتي أول هزيمة في الدوري منذ أبريل/ نيسان الماضي.
  • وصل سيتي إلى ستامفورد بريدج بعدما قفز ليفربول أقرب ملاحقيه فوقه إلى الصدارة بفوز 4-صفر في بورنموث.
  • تقدم تشلسي إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فوق أرسنال فيما يتأخر توتنهام هوتسبير عنهما بنقطة واحدة قبل  مواجهة ليستر سيتي في وقت لاحق من اليوم السبت.
المصدر : وكالات
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