صلاح يفوز بجائزة اتحاد مشجعي كرة القدم الإنجليزي

حصد نجم الساحرة المستديرة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لهذا العام، المقدمة من "اتحاد مشجعي كرة القدم" بحسب موقع نادي ليفربول.
التفاصيل:
- فاز صلاح بالجائزة الأكبر التي يتم منحها من جانب الجماهير، متفوقا على رحيم سترلينغ وفيرجيل فان ديك وهاري ماغواير وسيريجو أغويرو.
- الجائزة مقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم، بالشراكة مع "فيرجن ميديا"، في حفل أقيم (الإثنين) بالعاصمة البريطانية لندن.
- شارك نحو 366 ألفا من الجماهير في التصويت، وأصبح صلاح ثالث لاعب من ليفربول، يتوج بالجائزة في آخر 6 سنوات.
تصريحات صلاح عقب الفوز بالجائزة:
- شكراً للجميع على الجائزة. هي تعني الكثير بالنسبة لي لأنها تمنح بناء على تصويت الجماهير.
- عادة ما أهدي أي جائزة أحصل عليها لزملائي وجميع العاملين في ليفربول، ولكن في هذه المرة أود أيضاً أن أهديها لجماهير الريدز على دعمهم الرائع.
كيفين ميلز، الرئيس التنفيذي للاتحاد:
- لا يوجد شك أن محمد صلاح مر بعام رائع، وأهدافه جعلت العام لا يصدق.
- مساهمته في أداء ليفربول خلال الموسم الماضي لا تنسى، بجانب قدراته.
- اكتسب صلاح الإشادة من الجماهير بفضل شخصيته أيضاً، وهو الأمر الذي ظهر في تصويت المشاركين له.
جيف دودز المدير التنفيذي لشركة "فيرجين ميديا":
نشارك الجماهير اهتمامها بهذه الجوائز، وأنها تكون بمثابة الاحتفال بالأفضل في اللعبة سواء داخل الملعب أو خارجه. تهانينا لكل الفائزين والمرشحين لهذا العام.
خلفيات:
- محمد صلاح حل سادسا في جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، وحصد لوكا مودرتيش المركز الأول وفاز بالجائزة.
- جاء صلاح في قائمة هيئة الإذاعة البريطانية النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي، والتي ستعلن نتيجتها في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
- فاز صلاح بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي العام الماضي بعدما وصل للقائمة النهائية مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ.
- قدم صلاح أداء لافتا سواء مع فريقيه ليفربول، وقاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم.
- قاد صلاح منتخب مصر لحجز مقعده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة العام المقبل 2019.