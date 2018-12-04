صلاح يفوز بجائزة اتحاد مشجعي كرة القدم الإنجليزي

حصد نجم الساحرة المستديرة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لهذا العام، المقدمة من "اتحاد مشجعي كرة القدم" بحسب موقع نادي ليفربول.

التفاصيل:

فاز صلاح بالجائزة الأكبر التي يتم منحها من جانب الجماهير، متفوقا على رحيم سترلينغ وفيرجيل فان ديك وهاري ماغواير وسيريجو أغويرو.

الجائزة مقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم، بالشراكة مع "فيرجن ميديا"، في حفل أقيم (الإثنين) بالعاصمة البريطانية لندن.

شارك نحو 366 ألفا من الجماهير في التصويت، وأصبح صلاح ثالث لاعب من ليفربول، يتوج بالجائزة في آخر 6 سنوات.

تصريحات صلاح عقب الفوز بالجائزة:

شكراً للجميع على الجائزة. هي تعني الكثير بالنسبة لي لأنها تمنح بناء على تصويت الجماهير.

عادة ما أهدي أي جائزة أحصل عليها لزملائي وجميع العاملين في ليفربول، ولكن في هذه المرة أود أيضاً أن أهديها لجماهير الريدز على دعمهم الرائع.

كيفين ميلز، الرئيس التنفيذي للاتحاد:

لا يوجد شك أن محمد صلاح مر بعام رائع، وأهدافه جعلت العام لا يصدق.

مساهمته في أداء ليفربول خلال الموسم الماضي لا تنسى، بجانب قدراته.

اكتسب صلاح الإشادة من الجماهير بفضل شخصيته أيضاً، وهو الأمر الذي ظهر في تصويت المشاركين له.

جيف دودز المدير التنفيذي لشركة "فيرجين ميديا":

نشارك الجماهير اهتمامها بهذه الجوائز، وأنها تكون بمثابة الاحتفال بالأفضل في اللعبة سواء داخل الملعب أو خارجه. تهانينا لكل الفائزين والمرشحين لهذا العام.

خلفيات: