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صلاح يفوز بجائزة اتحاد مشجعي كرة القدم الإنجليزي

محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي
محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي
4/12/2018

حصد نجم الساحرة المستديرة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لهذا العام، المقدمة من "اتحاد مشجعي كرة القدم" بحسب موقع نادي ليفربول.

التفاصيل:
  • فاز صلاح بالجائزة الأكبر التي يتم منحها من جانب الجماهير، متفوقا على رحيم سترلينغ وفيرجيل فان ديك وهاري ماغواير وسيريجو أغويرو.
  • الجائزة مقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم، بالشراكة مع "فيرجن ميديا"، في حفل أقيم (الإثنين) بالعاصمة البريطانية لندن.
  • شارك نحو 366 ألفا من الجماهير في التصويت، وأصبح صلاح ثالث لاعب من ليفربول، يتوج بالجائزة في آخر 6 سنوات.
تصريحات صلاح عقب الفوز بالجائزة:
  • شكراً للجميع على الجائزة. هي تعني الكثير بالنسبة لي لأنها تمنح بناء على تصويت الجماهير. 
  • عادة ما أهدي أي جائزة أحصل عليها لزملائي وجميع العاملين في ليفربول، ولكن في هذه المرة أود أيضاً أن أهديها لجماهير الريدز على دعمهم الرائع.
كيفين ميلز، الرئيس التنفيذي للاتحاد:
  • لا يوجد شك أن محمد صلاح مر بعام رائع، وأهدافه جعلت العام لا يصدق. 
  • مساهمته في أداء ليفربول خلال الموسم الماضي لا تنسى، بجانب قدراته.
  • اكتسب صلاح الإشادة من الجماهير بفضل شخصيته أيضاً، وهو الأمر الذي ظهر في تصويت المشاركين له.

جيف دودز المدير التنفيذي لشركة "فيرجين ميديا":

نشارك الجماهير اهتمامها بهذه الجوائز، وأنها تكون بمثابة الاحتفال بالأفضل في اللعبة سواء داخل الملعب أو خارجه. تهانينا لكل الفائزين والمرشحين لهذا العام.

خلفيات:
  • محمد صلاح حل سادسا في جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، وحصد لوكا مودرتيش المركز الأول وفاز بالجائزة.
  • جاء صلاح في قائمة هيئة الإذاعة البريطانية النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي، والتي ستعلن نتيجتها في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
  • فاز صلاح بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي العام الماضي بعدما وصل للقائمة النهائية مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ.
  • قدم صلاح أداء لافتا سواء مع فريقيه ليفربول، وقاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم.
  • قاد صلاح منتخب مصر لحجز مقعده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة العام المقبل 2019.
المصدر : الجزيرة مباشر
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