شاهد: مودريتش ينهي هيمنة رونالدو وميسي ويفوز بالكرة الذهبية

توج الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد (الإثنين) بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2018، منهيا بذلك هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة منذ 10 سنوات.

لماذا مودريتش؟

ساعد مودريتش (33 عاما) ناديه ريال مدريد على إحراز لقب دوري أبطال أوربا للمرة الثالثة على التوالي في مايو/ أيار الماضي.

قاد منتخب بلاده كرواتيا إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخها، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة رغم خسارة النهائي 4-2 أمام فرنسا.

مودريتش قال بعدما استلم الجائزة في باريس من مقدم الحفل ومهاجم فرنسا السابق ديفيد جينولا: "هذا شعور استثنائي، أنا سعيد وفخور، لدي الكثير من المشاعر الآن، من الصعب شرح ذلك بالكلمات".

لوكا مودريتش يحفتل مع أسرته بالفوز بالكرة الذهبية

مودريتش ينهي احتكار رونالدو وميسي:

بفوز مودريتش بالكرة الذهبية يكون قد كسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة خلال العقد الأخير.

سيطر ميسي ورونالدو على الجائزة، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول ويتم التصويت فيها عن طريق الصحفيين، منذ 2008.

حصد كل من رونالدو وميسي اللقب خمس مرات، وهو رقم قياسي، بينما كان البرازيلي كاكا هو آخر من حصل عليها قبلهما في 2007.

البرتغالي رونالدو مهاجم يوفنتوس، والفائز بالجائزة العام الماضي، جاء في المركز الثاني بينما احتل أنطوان غريزمان مهاجم فرنسا وأتليتيكو مدريد المركز الثالث.

حصد كيليان مبابي مهاجم فرنسا وباريس سان جيرمان المركز الرابع إضافة إلى أفضل لاعب تحت 21 عاما، بينما جاء ميسي مهاجم برشلونة خامسا واحتل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز السادس.

النرويجية أدا هيغربيرغ لاعبة أولمبيك ليون فازت بالنسخة الأولى من جائزة الكرة الذهبية

أفضل لاعبة:

النرويجية أدا هيغربيرغ لاعبة أولمبيك ليون فازت بالنسخة الأولى من جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة بعدما قادت فريقها لإحراز لقب دوري أبطال أوربا للسيدات بفضل التسجيل في الوقت الإضافي خلال الفوز 4-1 على فولفسبورغ في النهائي.

ظهرت جائزة الكرة الذهبية لأول مرة في 1956 واندمجت مع جائزة الفيفا لأفضل لاعب بالعالم في الفترة 2010-2015 قبل أن تستقل مجددا.

هيغربيرغ تتوسط مبابي وموردتيش في حفل فرانس فوتبول بباريس