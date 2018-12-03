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شاهد: الرجاء البيضاوي المغربي بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي

3/12/2018

توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رغم خسارته 3-1 أمام مستضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في كينشاسا في إياب الدور النهائي للبطولة.

وحسم الرجاء اللقب بفضل انتصاره 3-صفر في لقاء الذهاب بالدار البيضاء الأسبوع الماضي، ليفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان فيتا كلوب يبحث عن الفوز بفارق أربعة أهداف وسنحت له فرصة خطيرة عبر ضربة رأس من جان-مارك ماكوسو في الدقيقة 18 أبعدها أنس الزنيتي حارس الرجاء من على خط المرمى.

ورد الرجاء بتسديدة لمحمود بنحليب بعدها بدقيقة واحدة لكن هداف المسابقة برصيد 12 هدفا أرسل الكرة إلى خارج المرمى.

ومنح عبد الإله الحافيظي التقدم للضيوف في الدقيقة 21 إثر تمريرة من بنحليب وضعته أمام المرمى ليهز شباك أصحاب الأرض.

وكاد الزنيتي أن يرتكب خطأ بعد مرور نصف ساعة من البداية لكن ماكوسو لم يستغله قبل أن يغادر الحافيظي الملعب للإصابة ويدفع الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب الرجاء بمحمد الدويك بدلا منه.

وأدرك ماكوسو التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر ركلة حرة.

وبعد بداية متكافئة للشوط الثاني خلال المباراة التي أقيمت في أجواء ممطرة انهار الرجاء لتهز شباكه بهدفين في ثلاث دقائق حيث وضع البديل موكوكو بيتزاديو أصحاب الأرض في المقدمة بالدقيقة 71.

وجعل فابريس نجوما النتيجة 3-1 لفيتا كلوب بعدها بثلاث دقائق إثر تمريرة عرضية من البديل شادراك لوكومبي من الجهة اليمنى.

ودافع الرجاء بشراسة في اخر ربع ساعة من المباراة فضلا عن الوقت المحتسب بدل الضائع في ظل الضغط المتواصل لأصحاب الأرض ليحافظ على النتيجة ويتوج باللقب.

وهذه هي المرة الثانية التي يحسم فيها الرجاء اللقب لصالحه بعد عام 2003 عندما فاز به على حساب كوتون سبور الكاميروني.

وسيلتقي الرجاء مع الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا على لقب كأس السوبر الأفريقية.

المصدر : رويترز
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