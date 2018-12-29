شاهد: ليفربول يكتسح أرسنال بخمسة أهداف ويعزز صدراته للدوري

لقن فريق ليفربول درسا قاسيا لضيفه أرسنال وفاز عليه 5 1/ اليوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

التفاصيل:

على ملعب انفيلد اكتسح ليفربول ضيفه أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف حيث شهد الشوط الأول تسجيل خمسة أهداف مقابل هدف وحيد في الشوط الثاني.

عزز ليفربول موقعه في الصدارة ورفع رصيده إلى 54 نقطة بفارق تسع نقاط عن توتنهام الوصيف وعشر نقاط عن صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه ساوثهامبتون.

قلب ليفربول تأخره بهدف مبكر أمام ارسنال إلى فوز تاريخي بفضل تألق النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو صاحب الثلاثة أهداف (هاتريك).

تقدم أرسنال بهدف عن طريق النجم الصاعد أينسلي ميتلاند-نيلس في الدقيقة 11 ولكن فيرمينو رد بهدفين لليفربول في الدقيقتين 14 و16.

أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 32 وتبعه النجم المصري محمد صلاح بتسجيل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

وفي الشوط الثاني نال فيرمينو لقب هاتريك عبر تسجيله الهدف الثالث له والخامس لليفربول في الدقيقة 64 من ضربة جزاء جديدة.

صلاح يقتسم صدارة قائمة الهدافين برصيد 13 هدفا

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