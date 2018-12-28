محمد صلاح متعاطفًا مع كوليبالي: لا للعنصرية في كرة القدم

البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ساند المدافع كوليبالي، بعد الهجوم العنصري، الذي تعرض له الأخير، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام": "في العالم، وفي كرة القدم، نريد دائم تعليم الاحترام، لا للعنصرية أو أي جريمة تمييز".
Mi dispiace la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo.
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سن قانونا يسمح بتعليق المباراة إذا تم إطلاق هتافات عنصرية، حسبما أعلن، الخميس، رئيس الاتحاد جابرييل جرافينا بالإضافة إلى معاقبة ميلان باللعب مباراتين بدون جمهور.
تعليق أنشيلوتي بعد المباراة:
طلبنا من الحكم إيقاف اللقاء بسبب الهتافات العنصرية على كوليبالي، كما هددنا بإخراج لاعبينا من أرضية الملعب إذا تكرر المشهد مرة أخرى.
الحالة الذهنية للاعب تأثرت بسبب العنصرية، وهذا سيء للغاية، نحن نقوم بحملة من أجل القضاء على العنصرية، ويجب أن نشارك جميعاً في محاربة هذه الظاهرة. لا أعرف كم مرة نحتاج أن نشكو فيها قبل إيقاف اللقاء. في المرة المقبلة إذا لم يستمعوا لنا سنقوم نحن بإيقاف المباراة.
خلفية:
رغم المحاولات الجادة من الحكومة الإيطالية وإصدارها حزمة قوانين للحد من العنصرية في الملاعب الإيطالية، إلا أن هذه الآفة لا تزال تجتاح الملاعب. وأخرها ما حدث مع لاعب نابولي كاليدو كوليبالي.