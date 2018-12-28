محمد صلاح متعاطفًا مع كوليبالي: لا للعنصرية في كرة القدم

أبدى لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح تعاطفه مع اللاعب السنغالي الفرنسي كاليدو كوليبالي، المحترف في صفوف نابولي الإيطالي بعد إهانات عنصرية وجهتها له جماهير فريق إنتر ميلان.

العنصرية تعود للملاعب الإيطالية:

صلاح، المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، كتب في "تغريدة" على موقع "تويتر": "لا للعنصرية في كرة القدم ولا في أي مكان" وأرفقها بصورة تجمعه مع كوليبالي.

There’s no place for racism in football. There’s no place for racism anywhere at all. pic.twitter.com/d2YwWSbXJe — Mohamed Salah (@MoSalah) December 27, 2018

البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ساند المدافع كوليبالي، بعد الهجوم العنصري، الذي تعرض له الأخير، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام": "في العالم، وفي كرة القدم، نريد دائم تعليم الاحترام، لا للعنصرية أو أي جريمة تمييز".

Mi dispiace la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli!

Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo. ⚽ #InterNapoli 1-0

🇸🇳 #KK26 #famiglia

💙 #ForzaNapoliSempre

💪🏿 #DifendoLaCittà pic.twitter.com/f9q0KYggcw — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) December 26, 2018

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سن قانونا يسمح بتعليق المباراة إذا تم إطلاق هتافات عنصرية، حسبما أعلن، الخميس، رئيس الاتحاد جابرييل جرافينا بالإضافة إلى معاقبة ميلان باللعب مباراتين بدون جمهور.

تعليق أنشيلوتي بعد المباراة:

طلبنا من الحكم إيقاف اللقاء بسبب الهتافات العنصرية على كوليبالي، كما هددنا بإخراج لاعبينا من أرضية الملعب إذا تكرر المشهد مرة أخرى.

الحالة الذهنية للاعب تأثرت بسبب العنصرية، وهذا سيء للغاية، نحن نقوم بحملة من أجل القضاء على العنصرية، ويجب أن نشارك جميعاً في محاربة هذه الظاهرة. لا أعرف كم مرة نحتاج أن نشكو فيها قبل إيقاف اللقاء. في المرة المقبلة إذا لم يستمعوا لنا سنقوم نحن بإيقاف المباراة.

مدرب نابولي أنشيلوتي قال إن الحالة الذهنية للاعب كوليبالي تأثرت بسبب العنصرية(رويترز)

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