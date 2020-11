محمد صلاح متعاطفًا مع كوليبالي: لا للعنصرية في كرة القدم

أبدى لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح تعاطفه مع اللاعب السنغالي الفرنسي كاليدو كوليبالي، المحترف في صفوف نابولي الإيطالي بعد إهانات عنصرية وجهتها له جماهير فريق إنتر ميلان.

العنصرية تعود للملاعب الإيطالية:

There’s no place for racism in football. There’s no place for racism anywhere at all. pic.twitter.com/d2YwWSbXJe

— Mohamed Salah (@MoSalah) December 27, 2018