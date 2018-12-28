تعرف على نتائج قرعة بطولات الأندية الأفريقية

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للقدم عن وقوع ثلاث فرق عربية في مجموعة واحدة، فيما أسفرت قرعة دور 32 (ب) لكأس الكونفدرالية عن لقاءات متباينة القوة للفرق العربية.

التفاصيل:

أسفرت قرعة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم عن وقوع الترجي التونسي حامل اللقب في المجموعة الثانية مع أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي وهورويا الغيني وبلاتينيوم من زيمبابوي.

الأهلي المصري، وصيف البطل وأكثر الأندية تتويجا باللقب، ينافس في مجموعة الرابعة التي تضم شبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية وصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي.

المجموعة الثالثة ضمت الإسماعيلي المصري وشباب قسنطينة الجزائري والافريقي التونسي ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

أما الوداد البيضاوي المغربي بطل 2017 فجاء في المجموعة الأولى مع أسيك من كوت ديفوار وماميلودي صن داونز الجنوب افريقي بطل 2016 ولوبي ستارز النيجيري.

يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الأدوار الإقصائية.

تقام مباريات الجولة الأولى أيام 11 و12 و13 يناير/ كانون الثاني القادم، فيما تختتم مرحلة المجموعات في منتصف مارس/ أذار المقبل.

Here are the results of the group stage draw of the @Total Champions League.#TotalCAFCL pic.twitter.com/InNjsfK4Et — CAF (@CAF_Online) December 28, 2018

كأس الكونفدرالية:

أسفرت قرعة دور 32 (ب) لكأس الكونفدرالية عن مواجهة عربية بين الزمالك المصري وبين اتحاد طنجة المغربي.

في مواجهة عربية أخرى يلعب أهلي بنغازي الليبي ضد نصر حسين داي الجزائري.

الرجاء البيضاوي المغربي يواصل الدفاع عن اللقب بمواجهة افريكان ستارز من ناميبيا.

ومن المغرب أيضا يلعب حسنية أغادير ضد جيما الاثيوبي كما يلتقي نهضة بركان مع جاراف السنغالي.

أما ممثل تونس الوحيد الصفاقسي فيواجه فايبرز الأوغندي، بينما يلعب الهلال السوداني ضد موكورا الرواندي.

يلتقي النصر الليبي مع سالتاس من بوركينا فاسو.

Here are the results of the 2nd 1/16th round of the CAF Confederation Cup #TotalCAFCC pic.twitter.com/ffLFmoou8f — CAF (@CAF_Online) December 28, 2018