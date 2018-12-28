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تعرف على نتائج قرعة بطولات الأندية الأفريقية

28/12/2018

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للقدم عن وقوع ثلاث فرق عربية في مجموعة واحدة، فيما أسفرت قرعة دور 32 (ب) لكأس الكونفدرالية عن لقاءات متباينة القوة للفرق العربية.

التفاصيل:
  • أسفرت قرعة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم عن وقوع الترجي التونسي حامل اللقب في المجموعة الثانية مع أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي وهورويا الغيني وبلاتينيوم من زيمبابوي.
  • الأهلي المصري، وصيف البطل وأكثر الأندية تتويجا باللقب، ينافس في مجموعة الرابعة التي تضم شبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية وصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي.
  • المجموعة الثالثة ضمت الإسماعيلي المصري وشباب قسنطينة الجزائري والافريقي التونسي ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية.
  • أما الوداد البيضاوي المغربي بطل 2017 فجاء في المجموعة الأولى مع أسيك من كوت ديفوار وماميلودي صن داونز الجنوب افريقي بطل 2016 ولوبي ستارز النيجيري.
  • يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الأدوار الإقصائية.
  • تقام مباريات الجولة الأولى أيام 11 و12 و13 يناير/ كانون الثاني القادم، فيما تختتم مرحلة المجموعات في منتصف مارس/ أذار المقبل.

كأس الكونفدرالية:
  • أسفرت قرعة دور 32 (ب) لكأس الكونفدرالية عن مواجهة عربية بين الزمالك المصري وبين اتحاد طنجة المغربي.
  • في مواجهة عربية أخرى يلعب أهلي بنغازي الليبي ضد نصر حسين داي الجزائري.
  • الرجاء البيضاوي المغربي يواصل الدفاع عن اللقب بمواجهة افريكان ستارز من ناميبيا.
  • ومن المغرب أيضا يلعب حسنية أغادير ضد جيما الاثيوبي كما يلتقي نهضة بركان مع جاراف السنغالي.
  • أما ممثل تونس الوحيد الصفاقسي فيواجه فايبرز الأوغندي، بينما يلعب الهلال السوداني ضد موكورا الرواندي.
  • يلتقي النصر الليبي مع سالتاس من بوركينا فاسو.

  • هذا الدور مؤهل لمرحلة المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.
  • يشارك في هذه المباريات 15 فريقا تأهلت من دور 32 للكونفدرالية، والفرق الخاسرة من دور 32 لدوري أبطال أفريقيا.
  • النجم الساحلي التونسي هو الوحيد الذي تأهل مباشرة لدور المجموعات، بعدما تم إعفائه من خوض هذا الدور باعتباره صاحب التصنيف الأعلى بين الفرق المشاركة.
  • تقام مباريات الذهاب أيام 11 و12 و13 يناير/ كانون الثاني القادم، فيما تجرى لقاءات الإياب بعدها بأسبوع.
المصدر : الكاف + وكالات
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