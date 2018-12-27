قطر: 2019 يشهد ذروة أعمال بناء ملاعب مونديال 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومية)، أمس الأربعاء، أن عام 2019 سيشهد ذروة أعمال بناء الملاعب اللازمة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وهذه اللجنة هي المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة الأولى من نوعها بالشرق الأوسط في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين ثانٍ و18 ديسمبر/كانون أول 2020.

ومؤخرًا كُشف النقاب عن تصميم آخر استادات البطولة، وهو استاد "لوسيل" الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لمونديال قطر 2022.

أبرز ما ورد في بيان اللجنة:

في 2019 سيتم الإعلان عن جاهزية ملعبين آخرين، هما الوكرة، و"البيت"، إضافة إلى ملعب خليفة الدولي، الذي تم افتتاحه في مايو/أيار 2017.

كل ملعب مونديالي يروي حكاية خاصة تعكس طابعه المعماري المستوحى من التراث العربي والبيئة القطرية وثقافتها الغنية، وهو ما سيميز بطولة قطر عن غيرها من البطولات السابقة.

تصميم ملعب "البيت" في مدينة الخور يشبه بيت الشَّعر أو الخيمة البدوية التقليدية، التي سكنها العرب منذ القدم.

ملعب "الوكرة" يشبه في تصميمه أشرعة المراكب التي استخدمها سكان مدينة الوكرة الساحلية للتجارة والصيد واستخراج اللؤلؤ.

تصميم هذا الاستاد الفريد استلهم من أعمال المصممة المعمارية الراحلة زها حديد.

في الوقت الراهن نسخر كامل طاقتنا لبناء سبعة استادات جديدة وفق معايير عالمية استعدادا لاستضافة مباريات نهائيات كأس العالم.

المشجعون الذين سيزورون قطر في مونديال 2022، سيكونون على موعد مع نسخة استثنائية من بطولات كأس العالم لكرة القدم.