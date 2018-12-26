شاهد: ليفربول يمطر شباك نيوكاسل برباعية ويحلق على القمة

عزز ليفربول تربعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل 4 / صفر لأربعاء في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

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