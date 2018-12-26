أنباء عن انضمام لاعب إسرائيلي لليفربول.. ما هو رد صلاح؟

أثارت أنباء انتقال لاعب إسرائيلي لنادي ليفربول الإنجليزي، وما تردد عن احتجاج اللاعب المصري محمد صلاح على انضمامه وتهديده بالرحيل، ردود أفعال متباينة في إسرائيل.

ما هي القصة؟!

بدأت القصة عندما نشرت صحيفة " ديلي ميرور" البريطانية الأسبوع الماضي خبرا عن اعتزام نادي ليفربول ضم اللاعب مؤنس دبور وهو فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية ويلعب حاليا لحساب نادي سالزبورغ النمساوي.

تزايدت الشائعات حول انتقال اللاعب الإسرائيلي لصفوف ليفربول بعدما أعلنت صحف نمساوية عن إرسال ليفربول كشافا لرؤية ومعاينة مؤنس دبور علي الطبيعة خلال مشاركته في المباريات التي يخوضها نادي سالزبورغ النمساوي.

اشتعلت التكهنات في وسائل الاعلام البريطانية والإسرائيلية بعدما تردد أن هداف ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح هدد بإنهاء تعاقده مع الريدز، والرحيل عن الفريق إذا أقدم النادي على ضم اللاعب الإسرائيلي لصفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

بعد أن صار الانتقال موضوعا متداولا بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم، التقطت صحف ووسائل إعلام في إسرائيل الأنباء غير المؤكدة بشأن اعتراض محمد صلاح علي انضمام مؤنس دبور لصفوف النادي وتهديده بالرحيل، لتحويلها لقضية سياسية، وشكل من أشكال التطبيع الرياضي بين مصر وإسرائيل.

تفاصيل ردود الأفعال في إسرائيل:

نشر الحساب الرسمي لصفحة "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعربت فيها عن أسفها حول تلك الدعوات، التي طالبت محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول، في حال تعاقده مع اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور.

قالت "إسرائيل بالعربية" في تدوينتها: "يؤسفنا أن نرى أن هناك أشخاصا يشجعون رحيل محمد صلاح عن ليفربول حال انضمام اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور إلى الفريق، هذه الأصوات تقحم السياسة في الرياضة، ونحن نأمل حال انضمام دبور لفريق ليفربول، أن نرى تعاونا جيدا بين لاعبين متميزين في الملعب، لتحقيق نتائج أفضل للفريق الإنجليزي".

من ناحيتها، قالت صفحة السفارة الإسرائيلية في مصر على الفيسبوك: “تتردَّد أنباء صحفية عن احتمالية انضمام لاعب كرة القدم الإسرائيلي مؤنس دبور إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، النادي الذي يضم اللاعب المصري محمد صلاح ضمن صفوفه. يذكر أن نادي ليفربول ضم من قبل العديد من اللاعبين الإسرائيليين مثل: يوسي بينايون، روني روزنتال، وآفي كوهين”.

“نأمل أن يكون مؤنس دبور هو الإسرائيلي القادم الذي سيلعب مع ليفربول، وسيكون لدينا (تعاون مصري إسرائيلي) آخر”.

صحيفة جيروزاليم بوست، أشارت اليوم الأربعاء إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان التي قال فيها بحماس إنه سوف يضم محمد صلاح إلى الجيش الإسرائيلي بعد النتيجة الكبيرة التي حققها النادي البريطاني بقيادته في مواجهة نادي روما الإيطالي والتي انتهت بخمسة أهداف لليفربول مقابل هدفين لروما.

من هو اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور؟

يعتبر دبور من أبرز المهاجمين في المنتخب الإسرائيلي، الذي تدرج عبر فئاته السنية حتى بدأ بتمثيل المنتخب الأول منذ 2014.

قدم دبور مستويات جيدة مع فريقه ريد بول سالزبورغ، حيث سجل 33 هدفا في 65 مباراة خاضها مع الفريق منذ انضمامه إليه عام 2016.

صلاح يحتفل عقب تسجيله هدفا لناديه ليفربول ـ أرشيف

الموقف الرسمي للاعب المصري محمد صلاح: