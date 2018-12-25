قطر تطلق كأس العالم للألعاب الإلكترونية 

أعلنت مؤسسة حكومية قطرية أنها ستقوم بتنظيم أول بطولة للألعاب الإلكترونية دولية في الشرق الأوسط، يشارك فيها 2.3 مليار هواة الألعاب الإلكترونية في العالم.

التفاصيل:

وقعت مؤسسة "أسباير زون" الرياضية اتفاقية تعاون مع "ويجا" السويسرية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال أنظمة الدفع الإلكتروني، لتنظيم هذه البطولة.

تهدف الاتفاقية إلى تنظيم أول بطولة للألعاب الإلكترونية المتعددة في الشرق الأوسط، تكون تحت اسم "كأس العالم للألعاب الإلكترونية: أسباير-ويجا.

من المقرر أن تنطلق تصفيات البطولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتتواصل على مدار 4 أعوام، وصولًا إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

من المتوقع أن يشارك فيها 2.3 مليار فرد من هواة الألعاب الإلكترونية في العالم، وستجري منافساتها عبر 4 جولات من خلال الإنترنت.

تصريحات محمد مبارك الكواري، رئيس التسويق التنفيذي في أسباير زون:

نبحث دائمًا عن مفاهيم جديدة، وندعم الفعاليات المبتكرة، ونعتقد أن هذه الشراكة ستكون منصة إضافية نبرز من خلالها قدرات قطر على تنظيم الفعاليات الدولية.

نحن متحمسون للتواصل مع أكثر من 2.3 مليار لاعب من هواة الألعاب الرياضية في جميع القارات، للمشاركة في بطولة يُتوقع أن تكون الأضخم في العالم على مستوى الألعاب الرياضية.

تصريحات باتريك موينير، رئيس شركة "ويجا" السويسرية:

فخورون بإطلاق هذه البطولة المتميزة للألعاب الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسة أسباير زون. بصفتنا إحدى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية التي توفّر منصة رقمية مبتكرة."

الاستثمار في سوق يُتوقع أن يصل فيه عدد اللاعبين إلى 6 مليار لاعب في الأعوام العشرة المقبلة قرارًا استراتيجيًّا.