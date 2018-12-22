شاهد: ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية

توج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه بعد فوزه 4-1 على العين الإماراتي في المباراة النهائية.

وافتتح الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم 2018، رباعية ريال مدريد في الدقيقة 14 بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء بيسراه سكنت شباك خالد عيسى حارس العين.

وضاعف الشاب ماركوس يورنتي النتيجة بتسديدة هائلة من خارج المنطقة بعد مرور ساعة من البداية اكتفى عيسي بمشاهدتها تهز شباكه.

وجعل القائد سيرغيو راموس النتيجة 3-صفر بضربة رأس رائعة في الدقيقة 79 إثر ركلة ركنية، قبل أن يحرز الياباني تسوكاسا شيوتاني هدف العين الوحيد بضربة رأس إثر تمريرة عرضية متقنة من ركلة حرة نفذها ببراعة البرازيلي كايو فرنانديز قبل أربع دقائق من النهاية.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع حول البديل يحيى نادر تمريرة عرضية للبديل البرازيلي فينيسيوس جونيور في شباك زميله عيسى بالخطأ.

وانفرد ريال مدريد بالرقم القياسي للأندية المتوجة باللقب بعدما رفع رصيده إلى أربع ألقاب حققها أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 مقابل ثلاثة ألقاب لمنافسه المحلي التقليدي برشلونة المتوج باللقب أعوام 2009 و2011 و2015.

واحتل ريفر بلايت الأرجنتيني المركز الثالث بعد فوزه 4-صفر على كاشيما أنتلرز الياباني في وقت سابق اليوم.