تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهو يلتقي مشجعا كفيفا للنادي.

التفاصيل:

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" ❤️@MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral… pic.twitter.com/zHo67eBdfK

— Liverpool FC (@LFC) December 20, 2018