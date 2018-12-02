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صلاح يسعى لتحطيم رقم قياسي صمد 120 عاما.. ما هو؟

2/12/2018

هدفان فقط يفصلان النجم المصري محمد صلاح عن كسر رقم قياسي جديد مسجل منذ 120 عاما، إذا تمكن من تسجيل هدفين في ديربي مدينة ليفربول أمام إيفرتون.

التفاصيل:
  • مباراة اليوم الأحد ستكون رقم 50 لصلاح بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، ونجح صلاح في تسجيل 39 هدفًا خلال 49 مباراة سابقة.
  • إذا نجح صلاح في التسجيل ضد إيفرتون، سيعادل الرقم المسجل عام 1898 باسم جورج آلن والذي سجل 40 هدفًا خلال 50 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.
  • صلاح لعب مباراة واحدة فقط ضد إيفرتون خلال الموسم الماضي وسجل هدفًا رائعًا نال عنه جائزة بوشكاش لأحسن هدف فيما بعد. وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.
أرقام مهمة عن ديربي ليفربول:
  • مباراة الأحد ضمن منافسات الجولة 14 في الدوري الإنجليزي.
  • هذه المباراة رقم 100 بين الفريقين التي تقام على آنفيلد، ملعب نادي ليفربول، ضمن الدوري الإنجليزي.
  • مباراة ديربي الأحد ستكون رقم 232 في التاريخ بين الفريقين، فاز ليفربول في 92 مباراة منها وفاز إيفرتون في 66 مباراة وانتهت 73 مباراة بالتعادل.
  • لم يخسر ليفربول أي مباراة من آخر 15 مباراة، وهو رقم قياسي في تاريخ لقاءات الفريقين.
  • يورغن كلوب لم يخسر خلال 6 مواجهات مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي والكأس، حقق الفوز في 4 مرات منها وتعادل مرتين.
  • ستيفن جيرارد هو آخر من سجل هاتريك في مباراة الديربي خلال شهر مارس عام 2012 في مباراته رقم 400 بالدوري الإنجليزي.
المصدر : نادي ليفربول
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