صلاح يسعى لتحطيم رقم قياسي صمد 120 عاما.. ما هو؟

هدفان فقط يفصلان النجم المصري محمد صلاح عن كسر رقم قياسي جديد مسجل منذ 120 عاما، إذا تمكن من تسجيل هدفين في ديربي مدينة ليفربول أمام إيفرتون.
التفاصيل:
- مباراة اليوم الأحد ستكون رقم 50 لصلاح بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، ونجح صلاح في تسجيل 39 هدفًا خلال 49 مباراة سابقة.
- إذا نجح صلاح في التسجيل ضد إيفرتون، سيعادل الرقم المسجل عام 1898 باسم جورج آلن والذي سجل 40 هدفًا خلال 50 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.
- صلاح لعب مباراة واحدة فقط ضد إيفرتون خلال الموسم الماضي وسجل هدفًا رائعًا نال عنه جائزة بوشكاش لأحسن هدف فيما بعد. وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.
أرقام مهمة عن ديربي ليفربول:
- مباراة الأحد ضمن منافسات الجولة 14 في الدوري الإنجليزي.
- هذه المباراة رقم 100 بين الفريقين التي تقام على آنفيلد، ملعب نادي ليفربول، ضمن الدوري الإنجليزي.
- مباراة ديربي الأحد ستكون رقم 232 في التاريخ بين الفريقين، فاز ليفربول في 92 مباراة منها وفاز إيفرتون في 66 مباراة وانتهت 73 مباراة بالتعادل.
- لم يخسر ليفربول أي مباراة من آخر 15 مباراة، وهو رقم قياسي في تاريخ لقاءات الفريقين.
- يورغن كلوب لم يخسر خلال 6 مواجهات مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي والكأس، حقق الفوز في 4 مرات منها وتعادل مرتين.
- ستيفن جيرارد هو آخر من سجل هاتريك في مباراة الديربي خلال شهر مارس عام 2012 في مباراته رقم 400 بالدوري الإنجليزي.