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شاهد: ليفربول ينتزع فوزا صعبا من إيفرتون بهدف قاتل

2/12/2018

قاد ديفوك أوريجي فريقه ليفربول لانتزاع فوز صعب من ضيفه إيفرتون 1/صفر في مباراة ديربي "ميرسيسايد"، التي جمعتهما، الأحد، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أوريجي هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السادس.

وبهذا الفوز حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الحادي عشر مقابل التعادل في ثلاث مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع.

واستطاع ليفربول أن يصالح جماهيره بهذا الفوز بعد سقوطه أمام باريس سان جيرمان 2-1، الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوربا.

ويعد هذا الفوز هو الأول لليفربول على إيفرتون في الدوري منذ أول أبريل/ نيسان 2017، حيث كانا تعادلا في آخر مباراتين جمعتهما بالبطولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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