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شاهد: أرسنال يقلب الطاولة على توتنهام برباعية

2/12/2018

خرج أرسنال منتصرا في قمة شمال لندن اليوم الأحد بفوزه 4-2 على توتنهام هوتسبير في مواجهة مثيرة باستاد الإمارات ويتقدم فوقه إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساعدت ثنائية المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ وهدفان من ألكسندر لاكازيت ولوكاس توريرا في التفوق على هدفي إيريك داير وهاري كين الذي هز الشباك للمرة الثامنة في ثماني مباريات ضد أرسنال.

ومنح أوباميانغ التقدم لصاحب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد لمسة يد ساذجة من يان فرتونغن الذي رفع ذراعه لإيقاف ركلة ركنية ومنع شكودران موستافي من لعب ضربة رأس باتجاه المرمى.

وقلب توتنهام المباراة رأسا على عقب في الشوط الأول بثنائية داير وكين وحول داير ركلة حرة من كريستيان إريكسن بضربة رأس في الشباك ثم أضاف كين الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد سقوط سون هيونغ-مين داخل منطقة الجزاء.

وأدرك أوباميانغ التعادل في الدقيقة 56 قبل أن يضع البديل لاكازيت أرسنال في المقدمة بتسديدة غيرت اتجاهها من خارج منطقة الجزاء.

وعزز توريرا تقدم أرسنال بفارق هدفين بعد ذلك بدقائق عقب تمريرة من أوباميانغ الذي وضع زميله في مواجهة الحارس هوغو لوريس ليسدد في الزاوية البعيدة.

وتقدم أرسنال الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في آخر 19 مباراة بجميع المسابقات إلى المركز الرابع فوق توتنهام بفارق الأهداف ولدى كل منهما 30 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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