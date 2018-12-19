زيدان ومورينيو.. هل يتبادلان الأدوار؟

كشفت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تلقى عرضا لتولي المسؤولية الفنية لمانشستر يونايتد خلفا للمدرب جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه الثلاثاء.

التفاصيل:

صحيفة "أ س" الإسبانية ذكرت أن زيدان لم يرد بعد على العرض الإنجليزي، ولكنها أكدت أنه يخطط على أي حال لتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي.

إدوارد ودوارد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، طالب زيدان بقبول تحدي تدريب النادي الإنجليزي الكبير، حيث قال "زيزو جاهز لقبول التحدي رغم أنه يفضل تولي مسؤولية الفريق في يونيو وليس الآن".

الصحيفة أوضحت أن زيدان كان يأمل بشدة في تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي أو المنتخب الفرنسي الأول، ولكن يبدو أن حلمه لن يتحقق في الوقت الراهن أو على المدى القصير، حيث أن ماسيميليانو أليغري يبلي بلاء حسنا على رأس القيادة الفنية للنادي الإيطالي، كما أن ديدييه ديشامب توج لتوه بلقب بطولة كأس العالم، مما يمنحه دفعة قوية للاستمرار في منصب المدير الفني للديوك لفترة أطول.

شركة المراهنات البريطانية ويليام هيل رفعت سقف المراهنة على تولي زيدان المهمة الفنية لمانشستر يونايتد إلى 3 يورو مقابل كل يورو يتم الرهان به على تحقق هذه الفرضية.

صحيفة إسبانية: زيدان لم يرد بعد على العرض الإنجليزي (غيتي)

سولسكاير يتولى المهمة مؤقتا

أعلن نادي مانشستر إسناد مهمة تدريب الفريق إلى مهاجمه السابق أولي جونار سولسكاير، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

اختيار سولسكاير كان متوقعا بشكل كبير وقد أعلن النادي عن القرار عقب إقالة مورينيو مساء الثلاثاء.

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن تشلسي صاحب المركز الرابع و19 نقطة خلف المتصدر ليفربول.

هل يعود مورينيو مرة أخرى لريال مدريد؟

أكدت صحيفة "ألموندو" الإسبانية أن فترة ولاية مورينيو في مانشستر يونايتد تشبه فترة ولايته في ريال مدريد الإسباني، ولكنها أبرزت اختلافا وحيدا بين الولايتين يكمن في أن مسيرة المدرب البرتغالي مع النادي الملكي كانت أفضل من ناحية النتائج، فقد فاز معه بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة وكان دائما ما يقوده إلى الوصول إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا بعد سنوات ابتعد فيها هذا النادي عن بلوغ هذا الدور.

الصحيفة: رغم أن ريال مدريد فاز بأربعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوربا خلال خمس سنوات بعد رحيل مورينيو، تشتاق جماهير الفريق إلى قبضته الحديدية وحماسه الشديد في الدفاع عن مصالح النادي.

قطاع من جماهير ريال مدريد يرى أن المدرب البرتغالي هو الحل الأمثل لوقف الفوضى التي أصابت فريقهم بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، فهل يعود مورينيو مرة أخرى إلى ريال مدريد.

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز