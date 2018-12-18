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بعد أسوأ بداية.. جوزيه مورينيو يرحل عن مانشستر يونايتد

مورينيو يترك مانشستر يونايتد بعد بداية سيئة للموسم
مورينيو يترك مانشستر يونايتد بعد بداية سيئة للموسم
18/12/2018

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل مدربه جوزيه مورينيو بأثر فوري بعد بداية سيئة لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت بداية يونايتد هي الأسوأ له في الدوري في 28 عاما وخسر 3-1 أمام غريمه التقليدي ليفربول، الأحد الماضي، في آخر مباريات مورينيو في قيادة النادي.

التفاصيل:
  • النادي الإنجليزي قال في بيان له: "يعلن مانشستر يونايتد أن المدرب جوزيه مورينيو ترك النادي بأثر فوري".
  • النادي يود أن يشكر جوزيه على العمل الذي قام به خلال فترته في مانشستر يونايتد ويتمنى له النجاح في المستقبل.
  • سيتم تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي بينما يقوم النادي بعملية شاملة للتعاقد مع مدرب جديد على أساس دائم.
خلفية:
  • يونايتد يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.
  • مورينيو فاز مع يونايتد بالدوري الأوربي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية في موسم 2016-2017 قبل أن يقود الفريق لاحتلال المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
  • في آخر مباراة تحت قيادة مورينيو، تغلب ليفربول على ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي.
في آخر مباراة تحت قيادة مورينيو خسر مانشستر أمام غريمه ليفربول بثلاثة اهداف مقابل هدف
  • بهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى نقطته رقم 45 ليستعيد الصدارة المفقودة من السيتي، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد اليونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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