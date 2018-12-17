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مواجهات نارية في ثمن نهائي أبطال أوربا

مواجهات نارية في ثمن نهائي أبطال أوربا
مواجهات نارية في ثمن نهائي أبطال أوربا
17/12/2018

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم، الإثنين، عن مواجهات شرسة باصطدام عدد من أكبر الفرق في القارة في صراع البطولة الأهم.

التفاصيل:
  • يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي فريق شالكه الألماني، وهو لقاء يبدو سهلا نسبيا للفريق الإنجليزي في ظل العروض الكبيرة التي يقدمها حتى الآن في مختلف البطولات.
  • يصطدم يوفنتوس الإيطالي بأتلتيكو مدريد الإسباني، وهو صدام كبير حيث إن الفريقين من الفرق التي تقدم أفضل أداء في جميع المسابقات ولن يكون الحسم سهلا في ظل المنافسة المتوقعة بينهما.
  • أما أقوى المواجهات ستكون بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو صدام حقيقي بين فريقين من العيار الثقيل وسيشهد قتالا كرويا كبيرا في لقائي الذهاب والإياب.
  • في لقاء صعب آخر، يصطدم بروسيا دورتموند الألماني متصدر (البوندسليغا) بفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في واحدة من المواجهات التي من الصعب تحديد من سيمر منها لربع النهائي لقوة الفريقين وتقارب المستوى.
  • سيكون برشلونة في مواجهة سهلة نسبيًا مع ليون الفرنسي، الذي يمتلك الفريق الإسباني أفضلية عليه في كل شيء أهمها امتلاكهم للأرجنتيني ليونيل ميسي.
  • في لقاء بين فريقين ليسا بالقوة الكبيرة، يواجه بورتو البرتغالي نظيره روما الإيطالي، في مواجهة متقاربة وإن كانت الأفضلية ستكون لروما.
  • أما أسهل المواجهات، ستكون لريال مدريد الإسباني مع أياكس أمستردام الهولندي، وسيكون لفرق الخبرات أثر كبير في هذه المواجهة، خاصة وأن الريال يلعب هذه البطولة وهو حامل اللقب لآخر نسختين.
  • أخيرًا، اللقاء الأقوى والأكثر جماهيرية، والذي يجمع بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، وهما فريقان مرشحان للقب، ويعد هذا الصدام من النوع الناري بين عملاقين في أوربا.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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