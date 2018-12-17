مواجهات صعبة للأندية الإسبانية وسهلة للإنجليزية في الدوري الأوربي

أسفرت قرعة دور 32 لبطولة الدوري الأوربي للقدم عن مواجهات صعبة للأندية الإسبانية ومواجهات سهلة نسبيا للأندية الإنجليزية.

التفاصيل:

نادي إشبيلية الإسباني، بطل الدوري الأوربي لكرة القدم خمس مرات، سيخوض مواجهة صعبة أمام لاتسيو الإيطالي.

إشبيلية سجل 18 هدفا في طريقه للفوز بصدارة مجموعته من دون أية هزيمة.

لاتسيو تأهل بصعوبة لهذا الدور بعد ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

القرعة وضعت ثلاثة أندية إسبانية أخرى في مواجهات محفوفة بالمخاطر: إذ يلعب بلنسية مع سيليتك بطل أوربا السابق ويلتقي فياريال مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي ويواجه ريال بيتيس منافسه الفرنسي رين.

القرعة أوقعت ناديين من الدوري الإنجليزي في مواجهتين سهلتين نسبيا.

أرسنال سيلعب مع باتي بوريسوف بطل روسيا البيضاء، بينما يحل تشلسي ضيفا على مالمو السويدي.

إنترناسيونالي الإيطالي، وهو أحد الفرق التي تحولت لهذه البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال، سيلعب مع رابيد فيينا النمساوي.

نابولي، الذي ودع أيضا دوري الأبطال، سيلتقي مع زيورخ السويسري.

القرعة جنبت وقوع الفرق التي التقت في دور المجموعات مع بعضها البعض في الدور الثاني كما جنبت الفرق التي تنتمي لنفس الدولة المواجهة في دور الستة عشر.

تقام مباريات الذهاب في 14 من فبراير/ شباط المقبل، فيما تقام مباريات الإياب في 21 من الشهر نفسه.

وفيما يلي ما أسفرت عنه قرعة دور 32 لبطولة الدوري الأوربي لكرة القدم:

فيكتوريا بلزن التشيكي × دينامو زغرب الكرواتي

كلوب بروغ البلجيكي × سالزبورغ النمساوي

رابيد فيينا النمساوي × إنترناسيونالي الإيطالي

سلافيا براغ التشيكي × جينك البلجيكي

كراسنودار الروسي × باير ليفركوزن الألماني

زيورخ السويسري × نابولي الإيطالي

مالمو السويدي × تشلسي الإنجليزي

شاختار دونيتسك الأوكراني × إنتراخت فرانكفورت الألماني

سلتيك الاسكتلندي × بلنسية الإسباني

رين الفرنسي × ريال بيتيس الإسباني

أولمبياكوس اليوناني × دينامو كييف الأوكراني

لاتسيو الإيطالي × اشبيلية الإسباني

فناربخشة التركي × زينيت سان بطرسبرغ الروسي

سبورتنغ لشبونة البرتغالي × فياريال الإسباني

باتي بوريسوف البيلاروسي × أرسنال الإنجليزي

غلطة سراي التركي × بنفيكا البرتغالي