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شاهد: ثنائية البديل شاكيري تمنح ليفربول الفوز على يونايتد

16/12/2018

استعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشر من الدوري.

تقدم ليفربول بهدف لساديو ماني في الدقيقة 24، لكن جيسي لينغارد تمكن من التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 33.

وتمكن البديل شيردان شاكيري من تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 73 بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته، ثم أضاف شاكيري الهدف الثالث لليفربول والثاني له في الدقيقة 80.

بهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة يتصدر بها المسابقة متقدما بنقطة واحدة على مطارده مانشستر سيتي.

كما حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في هذا الموسم محققا انتصاره الرابع عشر مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

في المقابل، تلقى مانشستر يونايتد خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمس مباريات ليحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة.

المصدر : وكالات
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