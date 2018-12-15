البث الحي
رياضة

شاهد: قطر تكشف عن تصميم أكبر ملاعب مونديال 2022

استاد لوسيل
استاد لوسيل
15/12/2018

كشفت قطر (السبت) عن تصميم ملعب "لوسيل" أكبر ملاعب بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر.

التفاصيل:
  • من المقرر أن يستضيف ملعب لوسيل مباراتي الافتتاح والنهائي.
  • سعة الاستاد تبلغ 80 ألف مقعد، وبذلك سيكون أكبر الملاعب في قطر.
  • من المقرر أن يكتمل العمل في هذا الملعب قبل نهاية العام 2020، أي قبل عامين كاملين على موعد إقامة البطولة.
  • حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم البطولة، أوضح أن تصميم ملعب لوسيل استوحي من الثقافة القطرية العربية والإسلامية.
  • اعتمد تصميم الملعب على عنصرين رئيسيين هما: الفانوس وإناء نحاسي مزخرف.
  • إزاحة الستار عن تصميم الملعب تم بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والعديد من نجوم كرة القدم العالمية مثل الإسباني تشافي هيرنانديز والكاميروني صامويل إيتو.
  • الكشف عن التصميم يأتي قبل ثلاثة أيام فقط على بدء العد التنازلي لآخر أربع سنوات على الموعد المحدد للمباراة النهائية للمونيال والتي ستقام على هذا الملعب في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر.
  • اللجنة المنظمة في قطر بدأت قبل ثلاثة أسابيع العد التنازلي لآخر أربع سنوات على انطلاق فعاليات المونديال حيث من المقرر انطلاق فعاليات المونديال في 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
  • الملعب يقع في مدينة لوسيل على بعد نحو 15 كيلومترا شمال مركز العاصمة الدوحة.
  • بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم، سيتم تحويل الاستاد إلى مرافق خدمية (مدارس/ عيادات طبية/ مساحات تجارية/ مرافق رياضية وغيرها) لتلبية احتياجات سكان المدينة.
  • كما سيتم التبرع بالعديد من مقاعد الملعب القابلة للفك، للاستفادة منها في تطوير مشاريع رياضية حول العالم.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

الشرطة الفرنسية تفكك بالقوة مخيم للاجئين في باريس(فيديو)

المخيم الجديد أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلائهم من ملاجئ مؤقتة في ضاحية "سان دوني" الأسبوع الماضي دون توفير بديل. (الأناضول)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)