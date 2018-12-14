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5 لاعبين عرب ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي

صلاح وماني ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي
صلاح وماني ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي
14/12/2018

دخل 5 لاعبين عرب ضمن القائمة النهائية المرشحة للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2018.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة نهائية تضم 10 لاعبين مرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2018 وضمت هذه القائمة محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

القائمة النهائية
  • محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.
  • وليد سليمان لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي المصري.
  • مهدي بن عطية مدافع منتخب المغرب ونادي يوفنتوس الإيطالي.
  • رياض محرز لاعب منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
  • أنيس البدري لاعب منتخب تونس ونادي الترجي التونسي.
  • ساديو ماني لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي.
  •  أليكس أيوبي لاعب منتخب نيجيريا ونادي أرسنال الإنجليزي.
  • أونانا أندري حارس منتخب الكاميرون ونادي أياكس أمستردام الهولندي.
  • بيير إيمريك أوباميانغ لاعب منتخب الغابون ونادي أرسنال الإنجليزي.
  • دينيس أونيانغو حارس منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام  2018، في الحفل السنوي للاتحاد الأفريقي، المقرر يوم الثامن من يناير/ كانون الثاني المقبل بالعاصمة السنغالية داكار. 

المصدر : وكالات
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