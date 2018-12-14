صلاح يحتفظ بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي

توج النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي في 2018 وللعام الثاني على التوالي.

التفاصيل

تفوق صلاح، الفائز بالجائزة ذاتها العام الماضي، على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني والمغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الإيطالي والسنغالي الآخر كاليدو كوليبالي مدافع نابولي والغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد.

أصبح صلاح ثالث مصري يفوز بالجائزة بعد محمد بركات عام 2005 ومحمد أبو تريكة 2008، كما أنه اللاعب العربي الخامس الذي يحصل على الجائزة التي سبق للجزائريين ياسين براهيمي 2014 ورياض محرز 2016 الفوز بها، كما أصبح ثاني لاعب أفريقي يحتفظ بالجائزة لعامين متتاليين بعد النيجيري جاي جاي أوكوشا، الذي فاز بالجائزة عامي 2003 و2004.

قال هداف ليفربول عقب تسلمه الجائزة "فوزي بالجائزة مرتين على التوالي شيء رائع. كانت هناك لحظات رائعة في 2018. أتطلع للفوز بلقب مع النادي العام المقبل وأتمنى مواصلة تطوير أدائي".

أعرب صلاح عن أمنيته في الفوز بالجائزة العام المقبل أيضا.

"بي بي سي" قالت إنها تلقت أكثر من 650 ألف مشاركة في التصويت على الجائزة، وهو رقم قياسي منذ إطلاقها عام 2001.

يحتل صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعشرة أهداف بالتساوي مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

قاد صلاح ليفربول خلال الموسم الحالي للتأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوربا بعدما أحرز ثلاثة أهداف في دور المجموعات بينها هدف الفوز على نابولي الإيطالي في مباراة حاسمة وهو الهدف رقم 13 للاعب روما السابق خلال مشاركاته في البطولة ليصبح ثاني أفضل هدافي ليفربول في تاريخ البطولة بعد أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

عام حافل: