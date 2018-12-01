الكاف يسحب من الكاميرون تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

جرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاميرون من حق استضافة نهائيات كأس الأمم الافريقية 2019. في قرار اتخذ بالإجماع بعد اجتماع للجنة التنفيذية في العصمة الغانية أكرا أمس.

وأبلغ عضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي (رويترز) بأن من المتوقع الإعلان عن الدولة المستضيفة الجديدة قبل نهاية العام.

المغرب المرشح الأقوى لاستضافة البطولة:

المغرب المرشح الأقوى لاستضافة البطولة

المغرب هو المرشح الأقوى للحصول على حق استضافة البطولة الموسعة بمشاركة 24 فريقا، والتي ستقام في الفترة من 15 يونيو حزيران إلى 13 يوليو تموز.

أصبحت قدرة الكاميرون على استضافة النهائيات محل شك عندما أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم في يوليو تموز من العام الماضي أن المسابقة ستضم ثمانية فرق إضافية وأن البلدان لقادرة على استضافة بطولة عالمية بمنشآت وبنية تحتية مناسبة هي التي ستنظم الحدث.

الاتحاد الافريقي، أرسل العديد من فرق التفتيش إلى الكاميرون لمتابعة التقدم في انشاء خمسة استادات مقترحة للبطولة.

عندما زار أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي الكاميرون في أكتوبر/ تشرين الأول أبلغ رئيس البلاد بول بيا أمام الصحفيين بأن "الاتحاد الافريقي ليس لديه خطة بديلة ولا يفكر مطلقا في نزع حق الاستضافة من الكاميرون".

لكنه انتقد الأسبوع الماضي عدم قدرة الكاميرون على تنظيم شؤون اتحاده المحلي لكرة القدم الذي يخضع لإدارة لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منذ أكثر من عام وسط صعوبات في إقرار لائحة جديدة وانتخاب رئيس جديد.

أول بطولة يتغير موعدها من مطلع العام إلى الصيف:

الغابون استضافت نهائيات 2017. التي انتقلت إليها من ليبيا