الترجي يحلم بالتخلص من "لعنة رادس"

يحلم الترجي التونسي بالاحتفال بشكل مثالي بمرور 100 عام على إنشائه لكن ذلك سيتطلب كسر نحسه أمام الأهلي المصري على ملعب رادس وانتزاع لقب دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة.

التفاصيل

التركيز الأكبر للترجي سينصب بكل تأكيد على إنهاء سلسلة من أربع هزائم متتالية أمام العملاق القاهري في رادس بدأت عندما توج الأهلي باللقب الأفريقي في 2012 بعد الفوز 2-1 في تونس. وبعدها فاز الأهلي في 2015 في كأس الاتحاد الأفريقي ثم حقق انتصاره الثالث في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال العام الماضي كما تفوق أيضا في أغسطس/ آب الماضي ضمن منافسات دور المجموعات بهدف لأزارو الذي لم يسافر مع تشكيلة الأهلي إلى تونس.

قال رياض بالنور مدير الكرة بالترجي لوسائل إعلام "نعول كثيرا على دعم جماهيرنا.. يجب أن نضع اليد في اليد لدفع الفريق للفوز على الأهلي وإحراز اللقب القاري بمناسبة الاحتفال بالمئوية".

تلقى الترجي دفعة إضافية بعدما ألغى الاتحاد الأفريقي عقوبة بغلق مدرج جانبي بسبب شغب المشجعين لذا من المنتظر أن يمتلأ استاد رادس بحضور 60 ألف متفرج متحمس.

الغائبون

سيفتقد الترجي المدافع شمس الدين الذوادي ولاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم بسبب الإيقاف بينما تعافى الظهير الأيسر أيمن بن محمد من الإصابة وتحوم شكوك حول مشاركة المهاجم هيثم الجويني.

أما الأهلي، الذي يبحث عن لقبه التاسع وتعزيز رقمه القياسي، فسيخوض اللقاء دون الظهيرين الأساسيين أحمد فتحي والتونسي علي معلول بسبب الإصابة إضافة إلى المهاجم المشاكس أزارو.

محمد يوسف مساعد مدرب الأهلي قال "لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي في تشكيل الفريق. "هناك بدائل قادرة على تعويض أزارو خاصة أن الفريق يضم ثنائي هجوم منتخب مصر مروان محسن وصلاح محسن".

يوسف: الفريق عانى من غياب جونيور أجايي وعلي معلول ونجح في تعويض غيابهما".

من المنتظر أن يعتمد الأهلي مجددا على المخضرم وليد سليمان، الذي سجل هدفين في لقاء الذهاب، لمحاولة خطف هدف كما فعل في النهائي في رادس منذ ست سنوات، لإحباط محاولة الترجي في العودة.

خلفية