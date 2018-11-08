شاهد: صلاح يسيطر على أفضل أهداف ليفربول في أكتوبر

سيطر النجم المصري محمد صلاح على قائمة أفضل الأهداف التي سجلها لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أهداف صلاح المشاركة في القائمة عبارة عن هدفين من تسجيله وهدفين مررهما إلى زميليه ساديو ماني وشاكيري في مباراة الفريق أمام كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي.

هدف صلاح الذي فاز بأفضل أهداف شهر أكتوبر/ تشرين الأول كان أمام هدرسفيلد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

أما هدف صلاح الثاني ضمن القائمة، فسجله النجم المصري أمام رد ستار بلغراد الصربي في مباراة الذهاب ضمن منافسات دوري أبطال أوربا. وجاء الهدف في المركز الثالث في القائمة.