البث الحي
رياضة

شاهد: صلاح يسيطر على أفضل أهداف ليفربول في أكتوبر

صلاح يحتفل بعد تسجيل هدف
صلاح يحتفل بعد تسجيل هدف
8/11/2018

سيطر النجم المصري محمد صلاح على قائمة أفضل الأهداف التي سجلها لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أهداف صلاح المشاركة في القائمة عبارة عن هدفين من تسجيله وهدفين مررهما إلى زميليه ساديو ماني وشاكيري في مباراة الفريق أمام كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي.

هدف صلاح الذي فاز بأفضل أهداف شهر أكتوبر/ تشرين الأول كان أمام هدرسفيلد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

أما هدف صلاح الثاني ضمن القائمة، فسجله النجم المصري أمام رد ستار بلغراد الصربي في مباراة الذهاب ضمن منافسات دوري أبطال أوربا. وجاء الهدف في المركز الثالث في القائمة.

 

المصدر : نادي ليفربول
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي