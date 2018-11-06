شاهد: ليفربول يسقط بهدفين أمام ريد ستار في دوري أبطال أوربا

تغلب فريق ريد ستار بلغراد الصربي على ضيفه ليفربول الإنجليزي 2- صفر في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

سجل ميلان بافكوف هدفي ريد ستار في الدقيقتين 22 و29 خلال الشوط الأول، ليقود فريقه إلى تحقيق أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

بهذه النتيجة توقف رصيد ليفربول المتصدر عند ست نقاط من أربع مباريات لتتعقد مهمة التأهل لأدوار خروج المغلوب.

كما رفع رد ستار، الذي يشارك لأول مرة في النسخة الجديدة من البطولة بعد فوزه بكأس أوربا عام 1991، رصيده إلى أربع نقاط.

وثأر ريد ستار من هزيمته على ملعب ليفربول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأربعة أهداف دون رد.

وجاءت الخسارة بعد ثلاثة أيام فقط من تعادل ليفربول مع أرسنال بهدف لمثله ما أفقده صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي.

واستهل ليفربول مسيرته في البطولة بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 3/2، لكنه خسر في المباراة الثانية من مضيفه نابولي الإيطالي بهدف دون رد قبل أن يكتسح ريد ستار برباعية.

وسيواجه ليفربول في مباراته القادمة باريس سان جيرمان قبل أن يختتم مواجهاته في المجموعة بلقاء نابولي.

أما رد ستار فتعادل بدون أهداف مع نابولي ثم خسر 1-6 من باريس سان جيرمان ثم خسر مجددا من ليفربول.