البث الحي
رياضة

شاهد: ليفربول يسقط بهدفين أمام ريد ستار في دوري أبطال أوربا

6/11/2018

تغلب فريق ريد ستار بلغراد الصربي على ضيفه ليفربول الإنجليزي 2- صفر في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

سجل ميلان بافكوف هدفي ريد ستار في الدقيقتين 22 و29 خلال الشوط الأول، ليقود فريقه إلى تحقيق أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

بهذه النتيجة توقف رصيد ليفربول المتصدر عند ست نقاط من أربع مباريات لتتعقد مهمة التأهل لأدوار خروج المغلوب.

كما رفع رد ستار، الذي يشارك لأول مرة في النسخة الجديدة من البطولة بعد فوزه بكأس أوربا عام 1991، رصيده إلى أربع نقاط.

وثأر ريد ستار من هزيمته على ملعب ليفربول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأربعة أهداف دون رد.

وجاءت الخسارة بعد ثلاثة أيام فقط من تعادل ليفربول مع أرسنال بهدف لمثله ما أفقده صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي.

واستهل ليفربول مسيرته في البطولة بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 3/2، لكنه خسر في المباراة الثانية من مضيفه نابولي الإيطالي بهدف دون رد قبل أن يكتسح ريد ستار برباعية.

وسيواجه ليفربول في مباراته القادمة باريس سان جيرمان قبل أن يختتم مواجهاته في المجموعة بلقاء نابولي.

أما رد ستار  فتعادل بدون أهداف مع نابولي ثم خسر 1-6 من باريس سان جيرمان ثم خسر مجددا من ليفربول.

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)