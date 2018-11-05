تمثال غريب لمحمد صلاح يثير السخرية على مواقع التواصل

احتفى منظمو منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ المصرية بنجم نادي ليفربول محمد صلاح ووضعوا تمثالا له بمقر المؤتمر (الأحد) لكنه أثار في الوقت نفسه موجات سخرية على مواقع التواصل.
يشار إلى أن المصري محمد صلاح ليس أول نجوم كرة القدم الذين خُصصت لهم تماثيل لتكريمهم في بلدانهم، وكانت تلك التماثيل أبعد ما تكون عن الصورة الأصلية لهؤلاء اللاعبين، مثل كريستيانو رونالدو، رادميل فالكاو، غاريث بيل، ألكسيس سانشيز ومايكل إيسيان، واستُقبلت أيضًا تلك تماثيل هؤلاء النجوم بموجات من السخرية.
ويحظى صلاح بشعبية جارفة داخل وخارج مصر، وقاد منتخب بلده للمشاركة في بطولة كأس العالم في وقت سابق من العام الجاري بعد غياب 28 عامًا، كما حصد لقب هداف وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ولقب ثالث أفضل لاعب في العالم عن ذلك الموسم.
ويُقام منتدى الشباب في مدينة شرم الشيخ شمال شرقي مصر، بحضور نحو خمسة آلاف مشارك، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بين يومي 3 و6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
https://twitter.com/abdullahalquda/status/1059032209674379264?ref_src=twsrc%5Etfw
تمثال المدعو محمد صلاح
أللي عايز يشتهر علي حساب أتحاد الكورة في مدخل منتدي شباب العالم
بس هو منهك شوية pic.twitter.com/0htqDt47SG
— روزم أوجاع (@muhbirati) November 4, 2018
هو تمثال محمد صلاح الاي عاملينه بشرم ماله عاطي علي أم كلثوم كده ليه pic.twitter.com/O41GrvXgHd
— فرجه قريب (@dignite_liberte) November 4, 2018
ده تمثال صلاح في منتدي الشباب بس تقريبا نسيوه في الفرن pic.twitter.com/FztftHcLUh
— 🇦🇹khaled🇦🇹 (@drsefomaro) November 4, 2018
https://twitter.com/Moaaz0owan/status/1059032364918169601?ref_src=twsrc%5Etfw
تمثال #محمد_صلاح
صلااااح يا راااقل 😂 pic.twitter.com/BU7Mb3ijB9
— طلال Stay_home 🇸🇦❤ (@talalmksa) November 4, 2018
https://twitter.com/OkUsama86/status/1059032015767511040?ref_src=twsrc%5Etfw
تمثال #محمد_صلاح في قاعة مؤتمرات منتدى الشباب ب #مصر ، لوهلة ظننتهم يحتفلون بما يسمى
بـ" هالوين " أو أنه تمثال اللات أو العزى أو هوبل! pic.twitter.com/OQAdDAJQb2
— abdo (@bruleur10) November 4, 2018
تمثال محمد صلاح من منتدى شباب العالم
😂😂😂😂#احنا_أسفين_ياصلاح #محمد_صلاح pic.twitter.com/AiQFZbmUSr
— 𝓐𝓗𝓜𝓔𝓓 𝓜𝓞𝓗𝓐𝓜𝓔𝓓 🇪🇬 (@ahmed32_mohamed) November 4, 2018
ابوصلاح لو شاف التمثال ده هيقطع باسبوره ويقطع علاقته بأم البلد دى #محمد_صلاح pic.twitter.com/o7sdtpTMbv
— Dr_RehamAhmed (@DrR_____LA) November 4, 2018
الفكرة جات من هنا pic.twitter.com/KJ8FbUOprc
— 📕Rana❗️ (@Rana_I_K) November 4, 2018
ده محمدصلاح ايام الكحرتة 🤣😁🤣#محمد_صلاح pic.twitter.com/n0FgtF3Y8A
— لن تركع أمة قائدها محمد 💙 ﷺ. (@VeM4DTqcXrJYNRG) November 5, 2018
#محمد_صلاح في شرم لامواخذة الشيخ 🤨🤨 pic.twitter.com/BuKg9bJGKQ
— 🦋H➰A➰L➰A🦋 (@halaomar_m) November 4, 2018
https://twitter.com/eimlly/status/1059295153071050754?ref_src=twsrc%5Etfw
دا تمثال ولا زومبي ؟؟#محمد_صلاح pic.twitter.com/fUNSDKXrxW
— شهاب (@SHHAB102030) November 5, 2018