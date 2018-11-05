تمثال غريب لمحمد صلاح يثير السخرية على مواقع التواصل

احتفى منظمو منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ المصرية بنجم نادي ليفربول محمد صلاح ووضعوا تمثالا له بمقر المؤتمر (الأحد) لكنه أثار في الوقت نفسه موجات سخرية على مواقع التواصل.

تمثال غريب

رواد مواقع التواصل الاجتماعي استقبلوا التمثال الجديد بالكثير من السخرية والاستغراب والغضب أيضًا، لعدم وجود شبه كبير بينه وبين صورة نجم كرة القدم المحبوب (مو صلاح) .

المغردون تداولوا صور التمثال الغريب وأرفقوها بعبارات ساخرة، في انتظار تعليق من النجم محمد صلاح (26 عامًا)، الذي جاء تمثاله أبعد ما يكون عن صورته الحقيقية وبعيدا كل البعد عن شكله الأصلي.

التمثال صور صلاح بحجم رأس كبير بحجم بقية الجسد تقريبًا، وشّعر مشعث فيما تبدو إحدى قدميه أكبر من الأخرى ويداه تبدوان كأنهما مقطوعتان.

يشار إلى أن المصري محمد صلاح ليس أول نجوم كرة القدم الذين خُصصت لهم تماثيل لتكريمهم في بلدانهم، وكانت تلك التماثيل أبعد ما تكون عن الصورة الأصلية لهؤلاء اللاعبين، مثل كريستيانو رونالدو، رادميل فالكاو، غاريث بيل، ألكسيس سانشيز ومايكل إيسيان، واستُقبلت أيضًا تلك تماثيل هؤلاء النجوم بموجات من السخرية.

ويحظى صلاح بشعبية جارفة داخل وخارج مصر، وقاد منتخب بلده للمشاركة في بطولة كأس العالم في وقت سابق من العام الجاري بعد غياب 28 عامًا، كما حصد لقب هداف وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ولقب ثالث أفضل لاعب في العالم عن ذلك الموسم.

صانعة تمثال صلاح ترد

مي عبدالله الشهيرة بنحاتة المنيا (محافظة بصعيد مصر)، والمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، علّقت على الانتقادات التي تعرضت للتمثال، بقولها "لست راضية عن الشكل النهائي للتمثال، فقد ظلمه البرونز"، وفق بوابة الأهرام الإلكترونية (حكومية).

عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أشارت صانعة التمثال إلى "مراحل الجبس لتمثال محمد صلاح وقبل تقديمه"، ولاقت صور التمثال في مرحلة الجبس إعجاب الكثيرين، قبل أن يُطلب منها تحويله للون البرونزي.

ويُقام منتدى الشباب في مدينة شرم الشيخ شمال شرقي مصر، بحضور نحو خمسة آلاف مشارك، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بين يومي 3 و6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

أبرز التعليقات حول تمثال محمد صلاح:

https://twitter.com/abdullahalquda/status/1059032209674379264?ref_src=twsrc%5Etfw

تمثال المدعو محمد صلاح

أللي عايز يشتهر علي حساب أتحاد الكورة في مدخل منتدي شباب العالم

بس هو منهك شوية pic.twitter.com/0htqDt47SG — روزم أوجاع (@muhbirati) November 4, 2018

هو تمثال محمد صلاح الاي عاملينه بشرم ماله عاطي علي أم كلثوم كده ليه pic.twitter.com/O41GrvXgHd — فرجه قريب (@dignite_liberte) November 4, 2018

ده تمثال صلاح في منتدي الشباب بس تقريبا نسيوه في الفرن pic.twitter.com/FztftHcLUh — 🇦🇹khaled🇦🇹 (@drsefomaro) November 4, 2018

https://twitter.com/Moaaz0owan/status/1059032364918169601?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/OkUsama86/status/1059032015767511040?ref_src=twsrc%5Etfw

تمثال #محمد_صلاح في قاعة مؤتمرات منتدى الشباب ب #مصر ، لوهلة ظننتهم يحتفلون بما يسمى

بـ" هالوين " أو أنه تمثال اللات أو العزى أو هوبل! pic.twitter.com/OQAdDAJQb2 — abdo (@bruleur10) November 4, 2018

ابوصلاح لو شاف التمثال ده هيقطع باسبوره ويقطع علاقته بأم البلد دى #محمد_صلاح pic.twitter.com/o7sdtpTMbv — Dr_RehamAhmed (@DrR_____LA) November 4, 2018

ده محمدصلاح ايام الكحرتة 🤣😁🤣#محمد_صلاح pic.twitter.com/n0FgtF3Y8A — لن تركع أمة قائدها محمد 💙 ﷺ. (@VeM4DTqcXrJYNRG) November 5, 2018

https://twitter.com/eimlly/status/1059295153071050754?ref_src=twsrc%5Etfw