الاتحاد الأفريقي يغرم الأهلي المصري ويوقف أزارو مباراتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة قالوا إنها وقعت أثناء المباراة وتظهر أزارو وهو يقوم بتمزيق قميصه ليظهر تعرضه لاعتداء من أحد لاعبي الترجي.