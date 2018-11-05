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الاتحاد الأفريقي يغرم الأهلي المصري ويوقف أزارو مباراتين

وليد أزارو مهاجم الأهلي قبل سقوطه أرضا واحتساب ضربة الجزاء الأولى في المباراة
وليد أزارو مهاجم الأهلي قبل سقوطه أرضا واحتساب ضربة الجزاء الأولى في المباراة
5/11/2018

قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه تلقى خطابا من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي يفيد بتغريم النادي الأهلي 20 ألف دولار وإيقاف وليد أزارو مهاجم النادي مباراتين.

التفاصيل:
  • قال الاتحاد المصري في صفحته على فيسبوك إن الاتحاد الأفريقي أبلغه في خطاب رسمي بأنه تقرر "إيقاف وليد أزارو مباراتين و20 ألف دولار غرامة على النادي الأهلي واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، لجلسة استماع على خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي".
  • بهذا سيغيب أزارو عن مباراة الإياب في استاد رادس بالعاصمة التونسية يوم الجمعة المقبل والتي ستشهد حسم اللقب وبطاقة التأهل لكأس العالم للأندية في أبوظبي الشهر المقبل.
خلفية:
  • فاز الأهلي بطل مصر 3-1 على ضيفه الترجي بعد أن استفاد من ركلتي جزاء نفذهما وليد سليمان بعد الاستعانة بحكم الفيديو في ذهاب النهائي ليقترب من حسم اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.
  • لجأ الحكم الجزائري مهدي عبيد لحكم الفيديو، الذي تمت الاستعانة به لأول مرة في تاريخ البطولة، لمراجعة لقطتين مثيرتين للجدل في استاد برج العرب واحتسب ركلة جزاء في المرتين لصالح المهاجم المغربي أزارو.
  • تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة قالوا إنها وقعت أثناء المباراة وتظهر أزارو وهو يقوم بتمزيق قميصه ليظهر تعرضه لاعتداء من أحد لاعبي الترجي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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