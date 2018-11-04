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رياضة|بريطانيا

شاهد: مباراة كرة قدم بالدراجات النارية

4/11/2018

أقيمت في مقاطعة "وارويكشاير" بالمملكة المتحدة مباريات لكرة القدم تشارك فيها الدراجات النارية و تعرف بـ"موتوبول".

موتوبول
  • موتوبول تُعرف بأنها واحدة من أسرع الرياضات الجماعية في العالم، وهي رياضة منتشرة في أجزاء كثيرة من أوربا.
  • اللاعبون يقودون الدراجات النارية بسرعة لا تتجاوز 65 ميلًا في الساعة ويركلون الكرة بأقدامهم.
  • الدراجات مصممة خصيصًا لهذه الرياضة، وهي مقتصرة على سعة محرك  .CC 250
  • كل فريق يتشكل من مدرب وميكانيكي وأربعة لاعبين مع دراجاتهم وحارس مرمى دون دراجة، كما يوجد لاعبون احتياط.
  • المباراة تُقام على ملعب بنفس مساحة الملاعب الخمسية مع أربعة حكام، اثنان منهم في الملعب، وتقسم المباراة إلى أربعة أشواط كل شوط منها مدته 20 دقيقة.
  • خلال المباراة، تستخدم كرة يبلغ قطرها 40 سنتيمترًا ويصل وزنها إلى واحد كيلو غرام.
  • في تلك المباراة تغلبت ألمانيا على فرنسا بنتيجة 9 إلى 3.
المصدر : أسوشيتد برس
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