شاهد: مباراة كرة قدم بالدراجات النارية

أقيمت في مقاطعة "وارويكشاير" بالمملكة المتحدة مباريات لكرة القدم تشارك فيها الدراجات النارية و تعرف بـ"موتوبول".
موتوبول
- موتوبول تُعرف بأنها واحدة من أسرع الرياضات الجماعية في العالم، وهي رياضة منتشرة في أجزاء كثيرة من أوربا.
- اللاعبون يقودون الدراجات النارية بسرعة لا تتجاوز 65 ميلًا في الساعة ويركلون الكرة بأقدامهم.
- الدراجات مصممة خصيصًا لهذه الرياضة، وهي مقتصرة على سعة محرك .CC 250
- كل فريق يتشكل من مدرب وميكانيكي وأربعة لاعبين مع دراجاتهم وحارس مرمى دون دراجة، كما يوجد لاعبون احتياط.
- المباراة تُقام على ملعب بنفس مساحة الملاعب الخمسية مع أربعة حكام، اثنان منهم في الملعب، وتقسم المباراة إلى أربعة أشواط كل شوط منها مدته 20 دقيقة.
- خلال المباراة، تستخدم كرة يبلغ قطرها 40 سنتيمترًا ويصل وزنها إلى واحد كيلو غرام.
- في تلك المباراة تغلبت ألمانيا على فرنسا بنتيجة 9 إلى 3.