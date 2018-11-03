شاهد: ريال مدريد يحقق أول فوز مع سولاري في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزا هاما في الدوري الإسباني للقدم بتغلبه على ضيفه ريال بلد الوليد 2-صفر في أول مباراة يقودها المدرب المؤقت سانتياغو سولاري في البطولة المحلية.

وانتظر الريال حتى الدقائق العشر الأخيرة لحسم الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.

ومنح البرازيلي الشاب فينيسيوس المدرب الجديد والجماهير الغاضبة في سانتياغو برنابيو بارقة أمل في الدقيقة 83 بعد أن انطلق من الناحية اليسرى وأطلق تسديدة غيرت اتجاهها بشدة بعد اصطدامها بكيكي اوليفاس لاعب بلد الوليد مسجلا الهدف الأول.

وبدا ريال محظوظا لعدم تراجعه في النتيجة مرتين في الشوط الثاني بعد أن تصدت العارضة لتسديدة من روبن الكاراز وأخرى من توني بيا.

وحسم أصحاب الأرض المباراة بعد أن سجل القائد سيرخيو راموس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وهذا هو الفوز الأول للريال في الدوري منذ فوزه على إسبانيول بهدف مقابل لا شيء. وبعدها خسر الفريق أربع مباريات وتعادل في واحدة.

كما أنه الفوز الثاني للريال مع سولاري محليا بعد قيادته النادي الملكي للفوز في كأس ملك إسبانيا قبل أيام.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الريال إلى 17 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة في المركز الثامن.