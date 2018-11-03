شاهد: راشفورد يمنح يونايتد الفوز على بورنموث في اللحظات الأخيرة

أحرز البديل ماركوس راشفورد هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب تأخر مانشستر يونايتد إلى انتصار 2-1 على مستضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدا دفاع يونايتد في مهب الرياح في أول عشر دقائق، إذ أهدر بورنموث ثلاث فرص قبل أن يسعد كالوم ويلسون جماهير صاحب الملعب عندما حول تمريرة عرضية منخفضة متقنة من جونيور ستانيسلاس داخل المرمى ويمنح التقدم لبورنموث في الدقيقة 11.

ولكن المتألق أنطوني مارسيال أدرك التعادل لليونايتد في الدقيقة 35 من تسديدة قوية من 11 مترا، مسجلا هدفه الخامس في آخر أربع مباريات.

وقام جوزيه مورينيو مدرب يونايتد باشراك أندير هيريرا وراشفورد بدلا من خوان ماتا والبرازيلي فريد.

وعندما بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل، سيطر راشفورد على تمريرة عرضية من بول بوغبا بصدره قبل أن يضعها في مرمى بيجوفيتش.

وعقب المباراة، قال مورينيو "أكدت بعد نهاية الشوط الأول أنني أكثر مدرب محظوظ في الدوري الممتاز".

بهذا الفوز تقدم يونايتد إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة من 11 مباراة متأخرا، ويأتي بورنموث في المركز السادس متقدما بفارق الأهداف عن يونايتد.

وهذه هي الهزيمة الأولى التي يتلقاها بورنموث على أرضه منذ أبريل/ نيسان عندما خسر بهدفين مقابل لا شيء أمام يونايتد أيضا.

وسيحل يونايتد ضيفا على مانشستر سيتي في الجولة المقبلة، بينما يستضيف نيوكاسل بورنموث.