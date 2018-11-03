شاهد: الأهلي المصري يقترب من التتويج بلقب أبطال إفريقيا

قطع الأهلي المصري خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه الترجي التونسي 3/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما (الجمعة) في ذهاب الدور النهائي للبطولة.

وقاد وليد سليمان فريقه الأهلي المصري للفوز على الترجي التونسي بتسجيله هدفين ليقربه خطوة كبيرة من التتويج بلقب البطولة والتأهل لكأس العالم للأندية.

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