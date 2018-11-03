شاهد: الأهلي المصري يقترب من التتويج بلقب أبطال إفريقيا

قطع الأهلي المصري خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه الترجي التونسي 3/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما (الجمعة) في ذهاب الدور النهائي للبطولة.
وقاد وليد سليمان فريقه الأهلي المصري للفوز على الترجي التونسي بتسجيله هدفين ليقربه خطوة كبيرة من التتويج بلقب البطولة والتأهل لكأس العالم للأندية.
التفاصيل:
- الأهلي تقدم بهدف سجله وليد سليمان في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 58، وقلص يوسف البلايلي النتيجة بتسجيله هدف للترجي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء قبل أن يضيف وليد سليمان الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.
- يلتقي الفريقان (الجمعة) المقبل في مباراة الإياب برادس، حيث يحتاج الأهلي للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف أو الخسارة 1 / 2 أو الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب، فيما يحتاج الترجي للفوز بهدفين نظيفين للتويج باللقب.
- يذكر أن هذا هو النهائي العربي الثالث عشر في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1964 والثاني على التوالي.
- تعد هذه المباراة تكرارا لمواجهتهما نسخة المسابقة عام 2012، التي حسمها الفريق المصري لصالحه بفوزه 3/ 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
- وعلى مدار 28 عاما، التقى الفريقان في 18 مباراة بمختلف البطولات الأفريقية، كان التعادل صاحب النصيب الأكبر مسجلا 8 مرات مقابل 7 انتصارات للأهلي و3 انتصارات للترجي، وأحرز الفريق المصري 19 هدفا خلال تلك المواجهات، مقابل 11 هدفا لنظيره التونسي.
- يعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، فيما حقق فريق الترجي لقبين فقط.
- كان الفريقان التقيا في دور المجموعات حيث تعادلا سلبيا في برج العرب الإسكندرية قبل أن يفوز الأهلي 1 / صفر في رادس.